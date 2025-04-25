Крим залишиться з росією – Трамп

За словами Трампа, президент Володимир Зеленський це розуміє.

Президент США Дональд Трамп вважає, що Крим визнають російським у рамках мирної угоди між рф та Україною. За його словами, президент Володимир Зеленський це розуміє.

Про це він сказав в інтерв'ю The Time.

У Трампа запитали, чи було б для нього прийнятно, якби Крим та чотири регіони України, які частково окупувала рф, відійшли б москві. Президент США зазначив, що "потрібно говорити тільки про Крим, тому що про нього завжди говорять".

"Крим залишиться з росією. І Зеленський це розуміє, і всі розуміють, що це з ними давно", - заявив Трамп.