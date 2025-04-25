Крим залишиться з росією – Трамп
25 квітня 2025, 14:55
Фото: з вільного доступу
За словами Трампа, президент Володимир Зеленський це розуміє.
Президент США Дональд Трамп вважає, що Крим визнають російським у рамках мирної угоди між рф та Україною. За його словами, президент Володимир Зеленський це розуміє.
Про це він сказав в інтерв'ю The Time.
У Трампа запитали, чи було б для нього прийнятно, якби Крим та чотири регіони України, які частково окупувала рф, відійшли б москві. Президент США зазначив, що "потрібно говорити тільки про Крим, тому що про нього завжди говорять".
"Крим залишиться з росією. І Зеленський це розуміє, і всі розуміють, що це з ними давно", - заявив Трамп.
Він додав, що окупація півострова відбулася за президентства Барака Обами. Трамп також стверджує, що росія "не забрала б Крим", якби він був президентом у той час, і назвав повномасштабну війну "війною Обами".
"Що ж, Крим перейшов до росіян. Його передав їм Барак Обама, а не я. З огляду на це, чи зможуть українці його повернути? Вони тримали там росіян. Вони мали там свої підводні човни задовго до будь-якого періоду, про який ми говоримо, протягом багатьох років. Люди в Криму розмовляють переважно російською мовою. Але це було зроблено Обамою. Це не було зроблено Трампом", - сказав він.