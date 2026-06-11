Крим зазнав масованої атаки: пошкоджено мости

Після нічних вибухів у різних районах півострова спалахнули пожежі.

У ніч на 11 червня тимчасово окупований Крим зазнав масштабної атаки, внаслідок якої пролунала серія вибухів і виникли пожежі в Сімферополі та Севастополі.

За даними OSINT-спільнот і російських телеграм-каналів, пошкоджень зазнали щонайменше два мости на сухопутних під'їздах до півострова.

Атака розпочалася близько опівночі та тривала кілька годин. Повітряну тривогу на території півострова скасували лише після четвертої години ранку.

За інформацією телеграм-каналу "Кримський вітер", один із вибухів у Севастополі стався в районі Козачої бухти. Також повідомлялося про удари по Комишевій бухті та ураження військового об'єкта в районі Стрілецької бухти. Тип засобів ураження наразі не уточнюється.

У районі Армянська, за повідомленнями місцевих пабліків, працювали російські системи протиповітряної оборони. Там же нібито було пошкоджено автомобільний міст після вибуху. Очевидці повідомляли про пожежу та палаючі вантажівки поблизу місця інциденту.

Крім того, з'явилася інформація про можливе ураження ще одного мосту неподалік Красноперекопська. У цьому районі зафіксовано масштабну пожежу. За попередніми даними, пошкодження могли отримати практично всі основні сухопутні під'їзди до півострова.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив факт атаки на місто. За його словами, російська ППО нібито знищила щонайменше 20 безпілотників над різними районами Севастополя, зокрема над Північною стороною, Севастопольською бухтою, Парком Перемоги, Балаклавою та мисом Фіолент.

У Сімферополі після серії вибухів також спалахнула пожежа. Інформація про характер ураженого об'єкта наразі відсутня.

Нагадаємо, напередодні Збройні сили України повідомили про ураження Чонгарського мосту, який сполучає тимчасово окупований Крим із Херсонською областю.