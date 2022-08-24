Кримська платформа - заяви і підсумки

Усі спікери саміту заявляли, що росія має піти з Криму й інших захоплених українських територій, дехто запропонував підвищити для рф "ціну за вторгнення"

Україна 23 серпня провела другий міжнародний саміт "Кримська платформа-2022", у ньому взяли участь 60 представників делегацій із різних країн - 16 президентів, 20 прем'єр-міністрів та один принц.

Про це повідомили в МЗС України.

Що говорили на саміті іноземні лідери?

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що після захоплення Криму метою російського президента володимира путіна є окупація всієї України.

"путін, ми бачимо, планує напад на нові частини України. Він хоче всю Україну. Хоче зробити з нею те саме, що вже зробив із Кримом. Він готує анексію. Готує більше фальшивих референдумів", — сказав Джонсон.

За його словами, зараз світ має об'єднатись, щоб не дозволити росії змінювати міжнародно визнані кордони інших держав силою зброї. Тому прем'єр закликав і надалі надавати всебічну підтримку Україні, зокрема й військову, доти, доки російська армія не піде з її території.

Під час свого виступу на саміті "Кримська платформа 2022" президент Франції Емманюель Макрон нагадав, що росія, анексувавши Крим, порушила взяті на себе зобов'язання гаранта безпеки України та порушила фундаментальні норми міжнародного права. Тепер розв'язана проти українців війна торкнулася і Криму.

Макрон пообіцяв, що Франція підтримуватиме боротьбу України, бо це справедлива боротьба за суверенітет і наголосив, що для захисту України використовуватимуться всі форми дипломатії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи на "Кримській платформі 2022", повідомив, що ФРН та Канада погодили надання Україні нового пакету військової допомоги. До нього увійдуть системи протиповітряної оборони, ракетні системи та боєприпаси.

"Ми й далі надаватимемо зброю", — пообіцяв Шольц і запевнив, що Німеччина допоможе Україні у відновленні країни після закінчення війни.

Зі свого боку, президент Польщі Анджей Дуда закликав ліквідувати російський газопровід "Північний потік-2". Він нагадав, що цей трубопровід росіяни почали будувати після окупації Криму і подальший розвиток подій засвідчив неможливість вести бізнес із росією.

При цьому Дуда наголосив, що після всіх злочинів російської армії в Україні вже не може йтися про те, щоб змусити росіян відійти на лінію розмежування станом на 23 лютого. Тепер необхідно домагатися визволення всіх українських територій, враховуючи Крим.

З цим погоджується і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Він заявив, що його країна вважає російську окупацію півострова незаконною і, відповідно до міжнародного права, Крим має бути повернутий Україні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи на саміті "Кримська платформа 2022", заявив, що необхідно підвищувати ціну для росії за вторгнення в Україну та посилювати тиск на путіна та його оточення доти, доки права українців не будуть відновлені.

За підсумками саміту його учасники ухвалили спільну заяву, в якій висловили підтримку територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Також учасники саміту запевнили, що вони: