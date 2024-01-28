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Кримські партизани зафіксували прибуття нових російських військових у Джанкой

28 січня 2024, 14:35
Кримські партизани зафіксували прибуття нових російських військових у Джанкой
Фото: inforesist.org
Прибуття російських військових у Крим свідчить про великі втрати окупантів на фронті.

У тимчасово окупований Крим продовжують прибувати російські війська. Партизанський рух "АТЕШ" зафіксував прибуття нових російських військових у Джанкої. 

Про це партизани поінформували у Telegram-каналі.

"Наші агенти зафіксували КАМАЗи, Урали та особовий склад на вокзалі в Джанкої. Агенти також повідомляють, що особовий склад окупантів так само регулярно прибуває на потягах та зазначених транспортних засобах", — повідомляє партизанський рух.

Кримські партизани підкреслюють, що військові рф систематично прибувають на територію окупованого півострова, що свідчить про великі втрати окупантів на фронті.

Кримвійськовівійна в Україніросія окупанти

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