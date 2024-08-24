Кримські партизани знайшли тренувальну базу Чорноморського флоту рф у Севастополі

Періодичність прибуття і вибуття підрозділів рф допомагає відстежувати їхнє переміщення.

Агент "АТЕШ"вивідав в окупованому Севастополі тренувальну базу Чорноморського флоту Росії.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Наш агент провів спостереження за полігоном у Гагарінському районі Севастополя. Тут військовослужбовці рф проходять підготовку перед відправленням у зону бойових дій", — ідеться в повідомленні.

Також партизани зафіксували періодичність прибуття і вибуття підрозділів, місце їхнього розташування, місця шикування і кількість особового складу.

Партизани зазначають, що ця інформація допомагає відстежувати переміщення військовослужбовців рф для їх нейтралізації.