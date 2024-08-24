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Кримські партизани знайшли тренувальну базу Чорноморського флоту рф у Севастополі

24 серпня 2024, 16:56
Кримські партизани знайшли тренувальну базу Чорноморського флоту рф у Севастополі
Фото: з вільного доступу
Періодичність прибуття і вибуття підрозділів рф допомагає відстежувати їхнє переміщення.
Агент "АТЕШ"вивідав в окупованому Севастополі тренувальну базу Чорноморського флоту Росії.
 
Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".
 
"Наш агент провів спостереження за полігоном у Гагарінському районі Севастополя. Тут військовослужбовці рф проходять підготовку перед відправленням у зону бойових дій", — ідеться в повідомленні.
 
Також партизани зафіксували періодичність прибуття і вибуття підрозділів, місце їхнього розташування, місця шикування і кількість особового складу.
 
Партизани зазначають, що ця інформація допомагає відстежувати переміщення військовослужбовців рф для їх нейтралізації.
 
КримЧорноморський флотвійна в Україніросія окупанти

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