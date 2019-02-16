Кримськотатарському активісту Бекірову не допомагає інсулін
"Сьогодні я відвідав Едема Бекірова в СІЗО. Він постійно скаржиться на здоров’я. У нього постійно високий тиск і рівень цукру. Це при тому, що йому три рази на день роблять ін’єкцію інсуліну. Раніше, коли він брав таблетовані препарати від цукру, вони йому допомагали - рівень цукру був в межах норми. Крім того, через те, що йому колють інсулін, у нього з’явилися болі в серці і задишка. Інсулін, як відомо, дає навантаження на серце. Спить він сидячи, так йому легше", - повідомив його адвокат Іслям Веліляєв..
Погіршення стану здоров’я Бекірова, викликає у захисту сумніви в доцільності призначених препаратів. Веліляєв заявив, що домагатиметься вивезення Бекірова в одну з міських лікарень Сімферополя для повторного медогляду.
"За словами співробітників медсанчастини при СІЗО, наступне планове вивезення до лікарні на медичний огляд може бути тільки через три місяці. Природно, чекати таку кількість часу ми не будемо. Ми будемо щодня писати всілякі скарги і клопотання слідчому і керівництву СІЗО про те, щоб його якомога швидше вивезли в лікарню для огляду", - додав адвокат.
Додамо, заарештованого в Криму у "справі Хізб ут-Тахрір" координатора громадського об'єднання "Кримська солідарність" Сервера Мустафаєва перевели у СІЗО в одну камеру з кримськотатарським активістом Едемом Бекіровим. За словами адвоката, "для Сервера це буде великим випробуванням", оскільки Едем "тяжкохворий чоловік" і за ним треба доглядати.
Едем Бекіров - один з кримськотатарських громадських активістів селища Новоолексіївка. Його дружина Гульнара є членом Меджлісу кримськотатарського народу.
Його обвинувачують за ч. 2 ст. 222 КК РФ (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів).
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