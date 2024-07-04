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Крипто казино на біткоін в Україні

04 липня 2024, 14:45
Крипто казино на біткоін в Україні

Криптовалютні онлайн-казино останнім часом стають дедалі популярнішими. Дуже багато віртуальних ігрових клубів додають затребувані криптовалюти до числа доступних способів для введення і виведення грошових коштів.

У цьому всьому немає нічого дивного, оскільки стрімко зростає популярність і самих криптовалют. Тому вони активно заходять і в сферу гемблінгу, особливо вони вигідні тим, що використовуючи криптовалюти можна залишатися анонімним.

На поточний момент такі нові крипто казино користуються чималою популярністю:

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Ліцензія та безпека біткойн-казино

У багатьох біткойн казино, як і у звичайних онлайн-казино, є ліцензії, які дають їм змогу працювати в багатьох юрисдикціях. Найпоширенішими серед віртуальних криптовалютних азартних закладів є такі ліцензії: Curaçao, UK GC, MGA.

Важливо віддавати перевагу тільки ліцензійним криптовалютним казино, оскільки в таких ігрових клубів є регулятор. Отже, якщо казино не виконуватиме зобов'язання, взяті на себе, то регулятор отримає велику кількість скарг і зможе позбавити ігровий заклад ліцензії.

Втрата ліцензії — це дуже серйозний удар по репутації казино, а також втрата ліцензії закриє йому доступ до роботи в багатьох юрисдикціях. З цієї причини більшість віртуальних ігрових закладів із ліцензіями не йдуть на такий ризик.

Багатьох також цікавить питання, наскільки безпечно проводити транзакції в криптовалютах в інтернет-казино? Якщо йдеться про популярні та надійні криптовалюти, як-от біткойни, ефіріум, догкойни та інші, то можна сказати, що транзакції в них проводять повністю безпечно. Інформація про транзакції не може бути підроблена. Це є важливою особливістю технології Блокчейн на якій засновані всі криптовалюти.

Як зареєструватися в криптоказино — керівництво

Реєстрація в криптовалютних казино найчастіше, загалом особливо не відрізняється від реєстрації у звичайних казино. Для того, щоб створити обліковий запис у криптоказино гемблеру необхідно виконати таку послідовність дій:

  1. Зайти на сайт криптовалютного казино і натиснути на кнопку "Реєстрація".
  2. Відкриється форма створення облікового запису, в яку необхідно внести всі запитувані дані (номер мобільного телефону, пароль, електронну адресу та інші).
  3. Згода з правилами казино і підтвердження реєстрації.

Після того як гемблер підтвердить реєстрацію, на пошту, зазначену ним під час реєстрації, буде надіслано лист. Такий лист потрібно буде відкрити і перейти за представленим у ньому посиланням, що дасть змогу активувати обліковий запис.

Також користувачі можуть пройти реєстрацію за допомогою таких популярних сервісів як Google, Telegram. У цьому випадку просто необхідно дати згоду на те, щоб казино взяло з цих сервісів усі потрібні дані.

Біткойн-казино онлайн — найпопулярніші ігри

У сучасних Біткойн-казино найбільшою популярністю користуються такі азартні ігри:

  • Ігрові слоти (класичні ігрові автомати, мегавейси, слоти з джекпотом, сучасні ігрові слоти).
  • Відео-покер.
  • Карткові та настільні ігри (різні види Рулетки, Баккара, Покер, Блекджек, Кості та інші).
  • Інші ігри (Кено, Скретч-карти, Лотереї).
  • Ігри з живими дилерами.

Користувачі криптоказино мають можливість протестувати азартні ігри, які їх зацікавили, в демонстраційному режимі, тобто не ставлячи реальні гроші.

 

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