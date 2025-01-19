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БІЗНЕС & ФІНАНСИ

Криптовалюта Трампа і біткойн привертають увагу пенсійних фондів – FT

19 січня 2025, 18:58
Криптовалюта Трампа і біткойн привертають увагу пенсійних фондів – FT
Фото: Укрінформ
Пенсійні фонди повертаються через стрімке зростання біткойну.

Пенсійні фонди різних країн починають потроху інвестувати в біткойн. Тобто навіть традиційно консервативні сфери фінансів вже не можуть ігнорувати такі активи. Особливо на фоні того, що новообраний президент США Дональд Трамп також запропонував свою криптовалюту. Ринкова капіталізація TRUMP зросла за день на 883% і досягла $12,8 млрд, а обсяг торгів перевищив $14 млрд за 24 години.

Про це пише Financial Times.

Серед найбільших власників фондових ринків США, орієнтованих на криптовалюти, є пенсійні програми штатів Вісконсин і Мічиган. Деякі пенсійні фонди у Великій Британії та Австралії також нещодавно зробили невеликі інвестиції в біткойн через фонди чи деривативи.

Аналітики криптовалют прогнозують подальше подвоєння ціни цього року на тлі приходу про-криптовалютної адміністрації обраного президента США Дональда Трампа.

Метт Скотт, консультант компанії Mercer, яка надає поради пенсійним фондам у Великій Британії, зазначив: "Після дня виборів ми отримали шквал запитів — розпорядники фондів не хочуть залишатися осторонь, якщо на ринку з’явився гарячий актив, про який вони нічого не знають".

Зазначається, повернення пенсійних фондів до криптовалют відбулося після значних втрат під час кризи ринку два роки тому.

Дональд Трамппенсійний фондкриптовалютибіткоін

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