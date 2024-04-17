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Криптовалюта в Україні буде регулюватися як в Євросоюзі

17 квітня 2024, 11:43
Криптовалюта в Україні буде регулюватися як в Євросоюзі
Фото: з вільних джерел
Україна як кандидат в члени Євросоюзу планує ухвалити європейські норми щодо регулювання ринків крипто активів для захисту споживачів.

Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, повідомляє прес-служба НБУ.

Криптовалюта, яка має дедалі більший вплив на фінансові ринки, потребує уніфікованого регулювання, зокрема імплементації Регламенту про ринки криптоактивів Європейського Союзу.

"З огляду на отримання нашою країною статусу кандидата на членство в ЄС, українське законодавство також має бути адаптоване до норм MiCA. Це сприятиме зниженню ризиків для власників криптоактивів та фінансової системи загалом", - сказала Рожкова. 

Під час зустрічі Регіональної консультативної групи Ради з фінансової стабільності Європи присутні була і українська сторона.

Рада з фінансової стабільності координує на міжнародному рівні роботу національних фінансових органів і міжнародних стандартоутворюючих органів, а також розробляє та сприяє реалізації ефективної регуляторної, наглядової та іншої політики у фінансовому секторі в інтересах фінансової стабільності в 24 країнах і юрисдикціях та підтримує контакти з 70 іншими юрисдикціями через шість регіональних консультативних груп.

 
УкраїнаЄвросоюзКРИПТОВАЛЮТа

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