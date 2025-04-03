Криптовалюти стрімко дешевшають через дії США – WSJ

Акції криптовалютних компаній також зазнали значних втрат.

Ціна біткоїна, найвідомішої криптовалюти, 3 квітня, впала на 5,52% і склала $81 647 станом на 18:30 за Києвом. Такі дані наводить CoinMarketCap. Падіння почалося після того, як інвестори стали уникати ризикованих вкладень через заяву президента США Дональда Трампа про загострення торговельної війни.

Про це пише The Wall Street Journal.

Ще кілька днів тому токен наближався до позначки $88 000, але після оголошення Трампа усі попередні здобутки були втрачені.

Менші криптовалюти постраждали ще більше. Ефіріум (ETH) знизився на 6,17% до $1 769, а XRP, пов’язаний із Ripple, впав на 7% до $1,98. Солана (SOL) показала найбільше падіння серед лідерів, обвалившись на 11,64% до $113,76, тоді як BNB втратив 3,80%, опустившись до $583,48.

Акції криптовалютних компаній також зазнали значних втрат. Так, акції біржі Coinbase Global впали на 10%, а MicroStrategy, відома своєю активною скупкою біткоїнів, втратила 8% вартості.

Раніше біткоїн демонстрував зростання після перемоги Трампа на виборах, який неодноразово заявляв про підтримку криптовалют і прагнення зробити США «беззаперечною біткоїн-супердержавою».

Проте ескалація торговельної війни, побоювання економічного сповільнення та стійка інфляція суттєво підірвали позиції цифрових активів. За даними аналітиків, біткоїн може повторити свій найгірший результат першого кварталу, подібний до того, що спостерігався на початку 2018 року.