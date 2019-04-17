Крючкова арештували на 45 днів: застава - 7 млн грн

Екс-депутата підозрюють в корупційних діях в енергетичній сфері

Солом'янський райсуд Києва арештував екс-нардепа Дмитра Крючкова, якого НАБУ підозрює в організації енергетичної схеми, з альтернативою застави.

"Солом‘янський районний суд Києва призначив Дмитру Крючкову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 45 днів з правом внесення застави у розмірі 7 млн грн", - повідомляє "Центр протидії корупції".

Нагадаємо, що раніше журналісти програми "Схеми" оприлюднили розслідування про причетність оточення Порошенка до афер в енергетиці.

Вони опублікували записи телефонних розмов, де люди, чиї голоси схожі на голоси Крючкова та Кононенка, а також братів-бізнесменів Ігоря і Григорія Суркісів та інших осіб, обговорюють спільні інтереси в енергетичному бізнесі та оборудки з обленерго.

Головою правління ПрАТ "Енергомережа" є Дмитро Крючков, якого учасники ринку неофіційно пов’язують з віце-президентом УЄФА Григорієм Суркісом, представники якого входили до керівних органів компанії "Енергомережі".

У квітні 2018 року Крючкова затримали у Німеччині.

Крючков вийшов із німецької в'язниці під заставу, а в листопаді 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оприлюднили підозру Крючкову.

В САП зазначали, що внаслідок злочинної діяльності відбулося заволодіння бюджетними коштами на 424 мільйони гривень. Заволодіння відбувалося шляхом укладання за згодою постачальників електроенергії угод про переведення боргу від споживачів електроенергії до нового боржника та договору на постачання природного газу для вироблення електроенергії на умовах передоплати.

За даними САП, отримані відповідно до угод та договору кошти Крючков використав на власний розсуд, легалізувавши таким чином здобуті злочинним шляхом гроші.

15 квітня 2019 року екс-нардеп Дмитро Крючков прилетів у київський аеропорт "Бориспіль", де його затримали детективи НАБУ.