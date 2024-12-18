Кривава статистика: за два роки війни росія стратила 177 українських військовополонених

За словами Дмитра Лубінця, його офіс дізнається про більшість випадків з відео від українських спецслужб.

Наразі відомо про 177 підтверджених, коли російські військові страчували українських військовополонених.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтервʼю "Українській правді".

Так, у 2024-му кількість розстрілів українськи військовополонених є майже вдвічі більшою, ніж за два попередні роки повномасштабного вторгнення. Із 177 підтверджених випадків 109 відбулися у 2024-му.

За словами Дмитра Лубінця, його офіс дізнається про більшість випадків з відео від українських спецслужб. Водночас є випадки, коли інформація надходить безпосередньо від українських війскових підрозділів.

Окрім того, росіяни публікують відповідні відео у соціальних мережах.

Про випадки стат українських військовополонених українська сторона інформує Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН.

Лубінець зазначає: МКЧХ ні разу публічно або непублічно не звинувачував росіян вбивстві або тортурах українських військовополонених. Але у офіційних звітах ООН за 2024 рік вперше зʼявилися дані, що росіяни страчують українських захисників, додав Дмитро Лубінець.