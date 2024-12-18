Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Кривава статистика: за два роки війни росія стратила 177 українських військовополонених

18 грудня 2024, 21:29
Кривава статистика: за два роки війни росія стратила 177 українських військовополонених
Омбудсмен Лубінець
За словами Дмитра Лубінця, його офіс дізнається про більшість випадків з відео від українських спецслужб.

Наразі відомо про 177 підтверджених, коли російські військові страчували українських військовополонених. 

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтервʼю "Українській правді".

Так, у 2024-му кількість розстрілів українськи військовополонених є майже вдвічі більшою, ніж за два попередні роки повномасштабного вторгнення. Із 177 підтверджених випадків 109 відбулися у 2024-му.

За словами Дмитра Лубінця, його офіс дізнається про більшість випадків з відео від українських спецслужб. Водночас є випадки, коли інформація надходить безпосередньо від українських війскових підрозділів.

Окрім того, росіяни публікують відповідні відео у соціальних мережах.

Про випадки стат українських військовополонених українська сторона інформує Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН.

Лубінець зазначає: МКЧХ ні разу публічно або непублічно не звинувачував росіян вбивстві або тортурах українських військовополонених. Але у офіційних звітах ООН за 2024 рік вперше зʼявилися дані, що росіяни страчують українських захисників, додав Дмитро Лубінець.

війнаООНстратаполоненіросія загрозаДмитро Лубінець

Останні матеріали

Вдячність Україні – 2024. Чому американці у величезному боргу перед нею – Тімоті Снайдер
Політика
Вдячність Україні – 2024. Чому американці у величезному боргу перед нею – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 14:10
Тайвань і Україна. Як вивчаються правильні уроки – Мік Раян
Політика
Тайвань і Україна. Як вивчаються правильні уроки – Мік Раян
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 11:43
Не Сирський чи Зеленський. Ведуть боротьбу і здобувають перемоги солдати на фронті – Ендрю Таннер
Політика
Не Сирський чи Зеленський. Ведуть боротьбу і здобувають перемоги солдати на фронті – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 08:59
США повинні переглянути основи геостратегії. Як і з ким повернутися до принципів жорсткої сили у геополітиці – Ендрю Міхта
Політика
США повинні переглянути основи геостратегії. Як і з ким повернутися до принципів жорсткої сили у геополітиці – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 17 грудня 2024, 16:20
Підрозділи північнокорейців на Курщині зазнали втрат у першому зіткненні із ЗСУ. Під Куп'янськом гаряче – Дональд Гілл
Cуспільство
Підрозділи північнокорейців на Курщині зазнали втрат у першому зіткненні із ЗСУ. Під Куп'янськом гаряче – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 грудня 2024, 11:51
Про
Політика
Про "Трампомасковію" в Америці. Нова назва для нового режиму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 17 грудня 2024, 08:01
Спочатку лунає сигнал тривоги, потім потужний вибух... А потім вогняна куля знищує Вестмінстер – Daily Mail
Політика
Спочатку лунає сигнал тривоги, потім потужний вибух... А потім вогняна куля знищує Вестмінстер – Daily Mail
Переклад iPress – 16 грудня 2024, 15:27
Трамп і
Політика
Трамп і "відмова" від України. Не будьте надто мрійливими щодо його слів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 грудня 2024, 12:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється