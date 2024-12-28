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Кривава тактика рф оголила серйозні проблеми України – Business Insider

28 грудня 2024, 11:11
Кривава тактика рф оголила серйозні проблеми України – Business Insider
Україна стикається із серйозною проблемою дефіциту живої сили, пише видання
Україна стикається з серйозними викликами через нестачу живої сили на лінії фронту, тоді як росія застосовує жорстоку й дорогу тактику, щоб посилити тиск на оборону Києва.
 
Про це пише Business Insider.
 
Дара Массікот, старший науковий співробітник Програми Росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний мир, нещодавно повернулася з дослідницької поїздки в Україну, де зустрічалася з українськими підрозділами, які зіштовхуються із нестачею військових і багатьма іншими проблемами.
 
"Те, що підрозділи відчувають від росіян, — це значне напруження від російської тактики", — розповіла Массікот у подкасті Центру стратегічних і міжнародних досліджень.
 
Вона зазначила, що росіяни "весь час, вдень і вночі, атакують українців дуже малими групами. Це смерть від тисячі порізів. Це дуже великий стрес для підрозділів, які не укомплектовані".
 
російські невеликі штурмові атаки, відомі як "м’ясні штурми", завжди створювали проблеми для України, але зараз вони особливо ускладнюють ситуацію через дефіцит живої сили. 
 
Щоб вирішити цю проблему, президент України Володимир Зеленський знизив мінімальний вік для мобілізації з 27 до 25 років. Однак адміністрація Байдена наполягає на подальшому зниженні вікового порогу, щоб збільшити кількість доступних для призову людей. Поки що Київ утримується від цього кроку.
 
Втім, кадрові труднощі характерні не лише для України. росія також зазнає проблем із мобілізацією. Хоча ці проблеми менш термінові, ніж в Україні, Москва несе значні втрати на полі бою, що викликає питання щодо можливостей забезпечення війська в майбутньому.
 
Ця тактика людських хвиль виявляється надзвичайно дорогою. Експерти з Інституту вивчення війни зазначають, що зобов’язання Росії підтримувати високий рівень активності на фронті створює величезне навантаження на її кадрові ресурси. 
 
За даними Міністерства оборони Великої Британії, у листопаді росія зазнала найбільших втрат за весь період війни: у середньому понад 1500 солдатів щодня. Загалом за місяць втрати склали близько 46 000 осіб. Листопад став найдорожчим місяцем для російських військових та п’ятим поспіль, коли їхні втрати зростали.
 
"Високий рівень втрат, ймовірно, відображає інтенсивність російських операцій", — зазначило британське оборонне відомство, додавши, що москва, ймовірно, продовжуватиме втрачати понад 1000 солдатів щодня.
 
росія застосовує радянську тактику, за якої будь-які здобутки виправдовують навіть значні втрати. Війська кидають хвилю за хвилею, позбавляючи українські підрозділи можливості відпочинку. Цю тактику спостерігали в боях за Бахмут, Авдіївку, Покровськ та інші міста.
 
російське керівництво демонструє готовність нести ці втрати у тривалій кампанії, яка вигідна росії через її чисельну перевагу. Натомість Україна має менше ресурсів для такої боротьби.

 

російські військовіЗСУвійна в Україніросія окупанти

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