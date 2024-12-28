Кривава тактика рф оголила серйозні проблеми України – Business Insider

Україна стикається із серйозною проблемою дефіциту живої сили, пише видання

Україна стикається з серйозними викликами через нестачу живої сили на лінії фронту, тоді як росія застосовує жорстоку й дорогу тактику, щоб посилити тиск на оборону Києва.

Про це пише Business Insider.

Дара Массікот, старший науковий співробітник Програми Росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний мир, нещодавно повернулася з дослідницької поїздки в Україну, де зустрічалася з українськими підрозділами, які зіштовхуються із нестачею військових і багатьма іншими проблемами.

"Те, що підрозділи відчувають від росіян, — це значне напруження від російської тактики", — розповіла Массікот у подкасті Центру стратегічних і міжнародних досліджень.