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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Криза у Молдові: старий уряд погодився піти у відставку

Чоботар підкреслив, що уряд під керівництвом Майї Санду - незаконний
Демпартія Молдови відмовляється від влади, щоб країна могла вийти з політичної кризи.
Криза у Молдові: старий уряд погодився піти у відставку Фото: ria.ru

Володимир Чеботар повідомив, що уряд Павла Філіпа в повному складі йде у відставку, інформує "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Тим не менш Чоботар підкреслив, що уряд під керівництвом Майї Санду - незаконний "до тих пір, поки є рішення чинного Конституційного суду", і держструктури не можуть на законних підставах виконувати його рішення.

Чеботар також заявив, що Демпартія не відмовляється від ідеї дострокових виборів. "Це необхідно для того, щоб нова влада була легітимною", - додав він.

Політик повідомив, що найближчим часом Демпартія оголосить про подальші плани. "А тепер ми всі можемо піти відпочити", - завершив він.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Румунії у своїй заяві висловило офіційну підтримку зміні влади у Молдові, заявляючи про легітимність дій парламенту в процесі формування коаліції та нового уряду.

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14 06 2019 18:33
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