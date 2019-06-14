Криза у Молдові: старий уряд погодився піти у відставку
Володимир Чеботар повідомив, що уряд Павла Філіпа в повному складі йде у відставку, інформує "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.
Тим не менш Чоботар підкреслив, що уряд під керівництвом Майї Санду - незаконний "до тих пір, поки є рішення чинного Конституційного суду", і держструктури не можуть на законних підставах виконувати його рішення.
Чеботар також заявив, що Демпартія не відмовляється від ідеї дострокових виборів. "Це необхідно для того, щоб нова влада була легітимною", - додав він.
Політик повідомив, що найближчим часом Демпартія оголосить про подальші плани. "А тепер ми всі можемо піти відпочити", - завершив він.
Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Румунії у своїй заяві висловило офіційну підтримку зміні влади у Молдові, заявляючи про легітимність дій парламенту в процесі формування коаліції та нового уряду.
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