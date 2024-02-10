Криза в допомозі: Чому вагомо для США підтримати Україну зараз?

Якщо Сполучені Штати не вживатимуть заходів з надання допомоги Україні в найближчі кілька місяців, настане катастрофа.

Після Другої світової війни Сполучені Штати зміцнили своє лідерство, відігравши вирішальну роль у створенні взаємопов'язаних міжнародних інституцій — таких як НАТО, Організація Об'єднаних Націй, Світовий банк і Міжнародний валютний фонд. Але великі зміни іноді приходять маленькими шматочками — про що американцям нагадало голосування в Сенаті щодо довгоочікуваної пакетної угоди, яка об'єднувала допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню з програмою врегулювання кризи на кордоні США з Мексикою, остаточна доля якого не відома.

Про це повідомляє Atlantic Council.

Конгрес вже чотири місяці не може надати Україні допомогу, необхідну для запобігання перемоги росії. Якщо Сполучені Штати не діятимуть протягом наступних кількох місяців, станеться катастрофа.

"Допомога Україні зараз — це розумний та економічний спосіб захистити інтереси США", — пише видання Atlantic Council.

Десятирічний період лідерства США став можливим завдяки двопартійному підходу, заснованому на тверезому розумінні міжнародної ситуації та інтересів США. Зараз цього частково немає. Подекуди спостерігається відновлення старих ізоляціоністських настроїв, згідно з якими Сполученим Штатам краще захищати себе самим, ніж тісно співпрацювати з союзниками й партнерами задля захисту своїх інтересів. Для цієї групи, НАТО, якщо воно колись і слугувало якійсь меті (стримування Радянського Союзу), більше не потрібне. Дехто з цієї групи не бачить жодної серйозної загрози інтересам США на глобальному горизонті; інші бачать в цій якості лише Китай.

Ніхто в цій групі не розуміє, що росія прагне зашкодити безпеці та процвітання США, послаблюючи НАТО і Європейський Союз; підриваючи союзників США в Європі та інших країнах; і безпосередньо сіючи сум'яття в Сполучених Штатах за допомогою втручання у вибори й кібероперацій. І ті, хто справедливо вважає Китай найнебезпечнішим довгостроковим супротивником Сполучених Штатів, не розуміють, що зупинити відкриту російську агресію зараз — найкращий спосіб стримати китайську агресію в майбутньому.

Якщо москва вторгнеться в Україну, як заявляли й президент Джо Байден, і спікер Палати представників Майк Джонсон, Сполучені Штати можуть бути змушені безпосередньо захищати своїх союзників по НАТО в країнах Балтії або Польщі від російської агресії. Це коштуватиме набагато більше, ніж 38 мільярдів доларів на рік, які Сполучені Штати надають Україні з моменту повномасштабного вторгнення росії — менше ніж 5 % оборонного бюджету США й цілком може поставити американські війська під загрозу.

Але, знову ж таки, меншість республіканців у Палаті представників цього не розуміє. Тепер питання залишається за республіканським керівництвом у Конгресі. Зараз Сенат розглядає законопроєкт, який вилучить положення про кордон і об'єднає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Ненадання допомоги Україні стане серйозним ударом по американському лідерству, посилить ворогів США в москві, Пекіні та Тегерані й, врешті-решт, ймовірно, коштуватиме Сполученим Штатам грошей і крові.