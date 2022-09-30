ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКосмічний зонд Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Juno зробив нову вражаючу фотографію Юпітера.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Крижану поверхню Юпітера сфотографували за допомогою зонду NASA
Фото: з вільного доступу
Про це пишуть у пресрелізі Лабораторії реактивного руху NASA (JPL).
На фотографії було зафіксовано поверхню поблизу екватора Європи. Кадр було зроблено 29 вересня, кпід час максимального наближення космічного апарата на сонячних батареях - на відстані приблизно 352 кілометри.
Зазначається, що це третій раз в історії, коли відбувся проліт нижче 500 кілометрів та найближчий огляд екватора Європа.
Варто додати, що Європа є шостим за величиною супутником у Сонячній системі.
Фото: зонд NASA сфотографував крижану поверхню Юпітера (flickr.com)
Нагадаємо, що Юпітер максимально наблизиться до Землі за останні 59 років.
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