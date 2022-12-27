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CУСПІЛЬСТВО

КСУ визнав конституційним закон про перейменування УПЦ московського патріархату

27 грудня 2022, 14:48
КСУ визнав конституційним закон про перейменування УПЦ московського патріархату
Фото: AFP
Суддями-доповідачами у справі були Сергій Головатий і Олександр Петришин. Повний текст рішення КСУ має оприлюднити завтра, у середу, 28 грудня

Конституційний суд України визнав таким, що відповідає Конституції закон "Про свободу совісті та релігійні організації" , який передбачає перейменування УПЦ МП, пише  Укрінформ.

"Конституційний суд ухвалив рішення у справі щодо повної назви релігійних організацій, дійшовши висновку, що зміни до статті 12 закону "Про свободу совісті та релігійні організації" є конституційним", - йдеться у повідомленні.

Цей закон зобов’язав релігійні об’єднання відображати належність до релігійної організації за межами України, до якої вона входить, шляхом обов’язкового відтворення у своїй назві повної статутної назви такої релігійної організації.

Ним також установлено обмеження в умовах війни доступу священнослужителів, релігійних проповідників, наставників релігійних організацій, керівний центр якої розташований за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та тимчасово окупувала частину території України, у частини, з’єднання ЗСУ та інших військових формувань України у місцях їхньої дислокації або інших військових формувань України у місцях їхньої дислокації або інших обмежень, передбачених Законом.

Суддями-доповідачами у справі були Сергій Головатий і Олександр Петришин.

Повний текст рішення КСУ має оприлюднити завтра, у середу, 28 грудня.


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