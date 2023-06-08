Куба розмістить секретну китайську шпигунську базу, орієнтовану на США – WSJ

ЗМІ повідомляє, що на Кубі "з'явиться об'єкт, що дозволяє прослуховувати та перехоплювати електронні повідомлення на південному сході США", де розташовано безліч військових баз.

Китай може розмістити на Кубі секретну шпигунську базу, яка буде спостерігати за США.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

ЗМІ повідомляє, що на Кубі "з'явиться об'єкт, що дозволяє прослуховувати та перехоплювати електронні повідомлення на південному сході США", де розташовано безліч військових баз, а також стежити за переміщенням американських військових кораблів. База буде розташована приблизно за 100 км від штату Флорида. Американські чиновники вважають, що об'єкт дозволить Китаю вести сигнальну розвідку, яка включає моніторинг широкого кола інформаційних каналів.

Джерела стверджують, що влада КНР заплатила Кубі кілька мільярдів доларів в обмін на згоду на будівництво бази.

Газета додає, що розвіддані про новий об'єкт викликали занепокоєння адміністрацією президента США Джо Байдена. Однак Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією та готові вжити заходів щодо протидії.

Wall Street Journal запевняє, що такий об’єкт дозволить Пекіну збирати електронні повідомлення з південного сходу Сполучених Штатів, де розташовано багато військових баз США, а також контролювати рух суден.

Повідомлення про угоду відбулося в той момент, коли Вашингтон і Пекін намагаються заспокоїти напруженість, яка виникла після того, як ймовірно китайська висотна розвідувальна куля перетнула Сполучені Штати перед тим, як американські військові збили її біля східного узбережжя.