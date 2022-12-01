Кубракова призначили віцепрем'єром – міністром інфраструктури і регіонального розвитку

Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади міністра інфраструктури і призначила його на посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у телеграмі.

За словами Железняка, за звільнення Кубракова з посади міністра інфраструктури проголосували 242 нардепи, за призначення віцепрем'єром – 263.

Так, за призначення проголосували 200 нардепів від "Слуги народу", 13 – від "Платформи за життя та мир", 9 – від "За майбутнє", від "Довіри" – 15, "Відновлення України" – 10, позафракційні – 10, "Голос" – 6. "Батьківщина" і "ЄС" – 0.

Перед цим у Верховну Раду внесли подання на призначення Олександра Кубракова на посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Також у Раді перед цим зареєстрували проєкт постанови про звільнення Кубракова з посади міністра інфрастрруктури.

Нагадаємо, що Міністр інфраструктури Олександр Кубраков написав заяву про звільнення.