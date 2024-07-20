Кубинці продовжують їхати в росію, щоб приєднатися до її війни проти України, незважаючи на спроби уряду Гавани придушити вербування, за словами людини, знайомої з ситуацією.

Добровольці записуються неофіційними каналами, і загальна кількість учасників бойових дій, ймовірно, обчислюється кількома сотнями, хоча точні деталі встановити складно.

Щедрі виплати, пропоновані російськими військовими, приваблюють збіднілих кубинців приєднатися до війни, оскільки карибська країна бореться з відключеннями електроенергії та нестачею продовольства в умовах економічної кризи, що спровокувала масову міграцію і вуличні протести. Деяких також приваблює перспектива отримати російський паспорт після того, як президент путін підписав у січні указ, що дозволяє іноземцям отримувати громадянство в обмін на службу на війні.

"Ми були тими, хто дізнався й оприлюднив, що кілька кубинців, які перебували в Європі, були завербовані для війни", - заявив заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо в інтерв'ю телебаченню і радіо Bloomberg у квітні.

Куба і росія мають тісні політичні зв'язки, що тривають десятиліттями, починаючи з підтримки Радянським Союзом Гавани проти торгового ембарго США після комуністичної революції 1959 року під керівництвом Фіделя Кастро. У березні росія відправила на Кубу танкери з сирою нафтою, щоб допомогти полегшити економічний спад, а минулого місяця група військово-морських кораблів прибула в Гавану із запланованим візитом.

Кількість новобранців тьмяніє порівняно з епохою Холодної війни, коли десятки тисяч кубинців воювали в Анголі в 1970-х і 1980-х роках разом із сотнями радянських військових радників в опосередкованій війні проти США та їхніх союзників.

Звісно, кількість кубинців, які відвідують росію, переважно туристів, різко скоротилася протягом останніх років: із майже 77 000 2021 року до приблизно 15 000 торік. Однак, згідно з прикордонними даними російської служби безпеки, кількість тих, хто заявив, що перебуває у відрядженні, збільшилася вдвічі: з 492 у 2021 році до 942 торік.

Кубинські офіційні особи посилають суперечливі сигнали щодо участі росії у війні в Україні. Через кілька годин після того, як посол Куби в москві заявив у вересні, що його уряд не заперечує проти того, щоб її громадяни приєднувалися до російської армії для бойових дій, міністр закордонних справ Бруно Родрігес заявив, що "однозначна" позиція Гавани полягає в тому, щоб протистояти втручанню.

Після того, як у вересні 17 осіб було заарештовано у зв'язку з передбачуваним угрупуванням з торгівлі людьми, яке заманювало кубинців воювати на боці Росії, Міністерство закордонних справ заявило у своїй заяві, що "Куба не бере участі у війні в Україні" та діятиме "твердо" для того, щоб припинити будь-які кампанії з вербування.