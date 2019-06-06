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Кучма прояснив свою пропозицію "не стріляти у відповідь"

Кучма каже, що умова "не стріляти" має стосуватись виключно "провокаційних обстрілів"
Голова української делегації у Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма вважає, що українські війська під час режиму тиші на Донбасі не мають відповідати на "провокаційні обстріли" з цивільних об’єктів.
Кучма прояснив свою пропозицію "не стріляти у відповідь" Леонід Кучма. print screen

За його словами, переговорна група домовилась, що до 19 червня мають бути підготовлені документи з заходами забезпечення режиму тиші, повідомляє "Українська правда".

Кучма каже, що умова "не стріляти" має стосуватись виключно "провокаційних обстрілів".

"Коли заїжджає якась установка чи в дитячий садочок, чи до хати, чи взагалі в населенний пункт і веде обстріл наших територій. Скажіть будь ласка, ми можемо, якщо бачимо, що це з такого, дитячого, умовно кажучи, садочка, ми можемо давати відповідь?" – пояснив представник України.

Він наголосив, що відповідати вогнем треба, "коли йдуть бойові дії на відповідній території, де немає таких населених пунктів".

На уточнювальне запитання журналістки, чи йдеться про те, що Українська сторона пропонує не відповідати виключно на ті обстріли, які йдуть з цивільних об’єктів на неконтрольованій території, Кучма відповів:

"Абсолютно, коли ми чітко повинні розуміти, що це провокаційні обстріли".

Нагадаємо, що голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь".

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06 06 2019 18:05
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