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Кучма знову буде представником України на переговорах у Мінську

"Я в цей час не міг не погодитися на таку пропозицію, бо Україна переживає нелегкі цифри в історії"
Колишній президент Леонід Кучма знову буде представником України на переговорах у Мінську.
Кучма знову буде представником України на переговорах у Мінську Леонід Кучма. print screen

Додав Володимир Зеленський, що перша зустріч контактної групи у Мінську відбудеться 5 червня, повідомляє "Громадське".

"У нас є спільна позиція. Це відновлення переговорів з приводу Донбасу у Нормандському форматі і розблокування Мніського процесу. Вже 5 червня буде тристороння зустріч (у Мінську -ред.) на чолі – я дуже хотів і намагався, щоб це була провідна професійна людина – з Леонідом Даниловичем Кучмою", – сказав Зеленський, повідомляє УП.

Президент запевнив, що українська сторона має свіжі напрацювання.

"У нас є дійсно дуже конкретні пропозиції, нові рішення, але ніхто територією і суверенітетом України торгувати не збирається", - наголосив Зеленський.

"Я в цей час не міг не погодитися на таку пропозицію, бо Україна переживає нелегкі цифри в історії. Я звик у своєму житті ухвалювати рішення, виконувати їх та відповідати за них", - сказав Кучма.

Нагадаємо, що Кучма сказав, що буде добре, якщо новообраний президент не буде "майстром на всі руки", на відміну від свого попередника Петра Порошенка.

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03 06 2019 13:34
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