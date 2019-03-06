Кучма знову буде представником України на переговорах у Мінську
Додав Володимир Зеленський, що перша зустріч контактної групи у Мінську відбудеться 5 червня, повідомляє "Громадське".
"У нас є спільна позиція. Це відновлення переговорів з приводу Донбасу у Нормандському форматі і розблокування Мніського процесу. Вже 5 червня буде тристороння зустріч (у Мінську -ред.) на чолі – я дуже хотів і намагався, щоб це була провідна професійна людина – з Леонідом Даниловичем Кучмою", – сказав Зеленський, повідомляє УП.
Президент запевнив, що українська сторона має свіжі напрацювання.
"У нас є дійсно дуже конкретні пропозиції, нові рішення, але ніхто територією і суверенітетом України торгувати не збирається", - наголосив Зеленський.
"Я в цей час не міг не погодитися на таку пропозицію, бо Україна переживає нелегкі цифри в історії. Я звик у своєму житті ухвалювати рішення, виконувати їх та відповідати за них", - сказав Кучма.
Нагадаємо, що Кучма сказав, що буде добре, якщо новообраний президент не буде "майстром на всі руки", на відміну від свого попередника Петра Порошенка.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент