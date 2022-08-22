Куди вирушають взимку антарктичні тварини

Українські полярники розповіли про зимівлю тварин, які живуть поруч з антарктичною станцією "Академік Вернадський"

"У кожного виду є свої місця, куди вони відправляються зимувати. Субантарктичні пінгвіни на зиму відпливають у води Субантарктики. Ці тварини ідеально пристосовані до життя в морі і потребують лише відкритої води для полювання на криль.

Про це розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.

Нині через м'які зими вони мандрують не дуже далеко, тримаються архіпелагу Вільгельма за 20 км від станції "Вернадський".

Полярний крячок відлітає найдалі від усіх – аж в Арктику, мігруючи між двічі на рік між протилежними регіонами Землі.

Коли в Антарктиці зима, птах проводить літо в Арктиці, а осінь повертається до станції "Вернадський". За рік полярний крячок може пролетіти до 90 тис. км.

Горбаті кити теж залишають Антарктику на зиму і відпливають у тропічні води Південної півкулі.

Зараз їх можна зустріти біля південних, західних та східних берегів Австралії, Південної Америки, Африки, а під час антарктичного літа вони повертаються, щоб ласувати крилем.

Тюлені Венделла тримаються у водах Антарктики протягом року і добре пристосовані до плавання під кригою, навіть в зимовій темряві.

Навесні самиці цих тюленів збираються поблизу української антарктичної станції. Саме тут народжуються маленькі "ведделлята", яким полярники традиційно дають імена.

Тюлені-крабоїди живуть поблизу антарктичного узбережжя навесні та влітку, де їдять криль та катаються на крижинах.

Восени вони мігрують на Північ і інколи навіть досягають південного узбережжя Бразилії, Південної Африки, Австралії та Нової Зеландії.

Південні морські котики припливають до станції "Вернадський" наприкінці антарктичного літа для відпочинку.

Взимку вони мігрують до островів Субантарктики, де навесні розмножуються.

Сивка біла є головним "кочівником" Антарктики, яка мандрує в залежності від доступності їжі. Українські полярники розповіли, що останніми роками ці птахи тримаються в районі станції та допитливо заглядають у вікна станції.

Раніше повідомлялося, що поблизу української антарктичної станції "Академік Вернадський", розташованій на острові Галіндез неподалік узбережжя Антарктиди, загалом проживає понад 2,9 тис. дорослих пінгвінів та їхніх пташенят.