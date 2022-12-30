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ПОЛІТИКА

Кулеба: головне завдання на наступний рік – блокування ракетно-дронової індустрії рф

30 грудня 2022, 12:10
Кулеба: головне завдання на наступний рік – блокування ракетно-дронової індустрії рф
Фото: РБК-Україна
росію треба запхати в її кордони та закрити на замок

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає головним завданням щодо санкцій проти росії блокування ракетно-дронової індустрії країни-агресора.

Про це він заявив у інтерв’ю РБК-Україна.

"Мій особистий фокус номер один – будь-які санкції і будь-які кроки, які посилюють санкції і блокують обхід санкцій щодо ракетно-дронової індустрії рф", - сказав Кулеба.

Він додав, що є дуже багато різних важливих санкцій, зокрема, відключення від SWIFT ще більшої кількості російських банків, накладення персональних санкцій на патріарха кіріла та ще кількох олігархів, запровадження обмежень на російський газ і атомну енергетику.

"Але треба насамперед валити оборонний комплекс росії, її воєнну машину, а в ній ціль номер один – ракетно-дронова індустрія. Треба перекрити їм кисень, щоб вони не могли виготовляти ракети, не могли налагодити масове виробництво ударних дронів і таким чином не могли більше тероризувати всю територію України. Для нас величезним полегшенням на фронті і в тилу буде, якщо ми знімемо цю загрозу", - переконаний глава української дипломатії.

Як повідомлялося, 16 грудня у ЄС затвердили 9-й пакет санкцій проти російської федерації у зв’язку із агресивною війною проти України.


УкраїнавійнаРосіярф тероризмКулеба

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