Кулеба: головне завдання на наступний рік – блокування ракетно-дронової індустрії рф

росію треба запхати в її кордони та закрити на замок

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає головним завданням щодо санкцій проти росії блокування ракетно-дронової індустрії країни-агресора.

Про це він заявив у інтерв’ю РБК-Україна.

"Мій особистий фокус номер один – будь-які санкції і будь-які кроки, які посилюють санкції і блокують обхід санкцій щодо ракетно-дронової індустрії рф", - сказав Кулеба.

Він додав, що є дуже багато різних важливих санкцій, зокрема, відключення від SWIFT ще більшої кількості російських банків, накладення персональних санкцій на патріарха кіріла та ще кількох олігархів, запровадження обмежень на російський газ і атомну енергетику.

"Але треба насамперед валити оборонний комплекс росії, її воєнну машину, а в ній ціль номер один – ракетно-дронова індустрія. Треба перекрити їм кисень, щоб вони не могли виготовляти ракети, не могли налагодити масове виробництво ударних дронів і таким чином не могли більше тероризувати всю територію України. Для нас величезним полегшенням на фронті і в тилу буде, якщо ми знімемо цю загрозу", - переконаний глава української дипломатії.

Як повідомлялося, 16 грудня у ЄС затвердили 9-й пакет санкцій проти російської федерації у зв’язку із агресивною війною проти України.