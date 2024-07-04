Кулеба назвав два найважливіших рішення, які можуть змінити ситуацію на фронті

Дипломат відповів, чи є можливість змінити тенденцію, що росіяни повільно, але впевнено просуваються вперед і метр за метром окуповують українську територію.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба назвав два рішення, які можуть переломити хід війни росії проти України.

Про це він заявив в інтерв'ю литовському виданню LRT.

За словами міністра, Україна третій рік змушена вести повномасштабну війну з росією, бо іншого виходу в України просто немає. Кулебу запитали, чи є можливість змінити тенденцію, що росіяни повільно, але впевнено просуваються вперед і метр за метром окуповують українську територію. В свою чергу Україні, щоб зупинити наступ рф, потрібно вдесятеро більше людей, боєприпасів і всього того, що вона отримує зараз. "Змінити цю тенденцію можливо, але це дуже складно. Це має багато складових і багато рішень, які потрібно прийняти. Деякі з них залежать від нас, і ми їх приймаємо. Частина рішень залежить від наших партнерів, і вони також, як правило, розуміють, що ці рішення потрібно приймати", – сказав міністр.

Він назвав два головних рішення, які необхідно прийняти, щоб переломити цю тенденцію. Перше, це знищення російських бомбардувальників на аеродромах і в повітрі.

"Це справжня болюча точка наших сухопутних військ. Основною причиною російського успіху ми вважаємо просто нескінченну кількість керованих бомб, які скидають на наші наземні сили. Вони масово руйнують і вбивають, а іноді просто зрівнюють позиції з землею і вже нічого захищати", – пояснив глава МЗС.

Кулеба переконаний, що як тільки Україні вдасться ліквідувати загрозу авіаційного бомбардування, наземні позиції ЗСУ будуть зміцнені, і росії буде дуже важко просуватися.

Друге рішення – це збільшення запасів боєприпасів.

"Якщо ми захистимо наші сили від авіабомб, якщо у нас буде достатньо артилерії та боєприпасів, щоб знищити рухомі російські колони та підрозділи, це буде величезна інвестиція, щоб змінити ситуацію на полі бою", – пояснив міністр.