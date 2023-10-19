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Кулеба назвав дві перешкоди для появи винищувачів F-16 в Україні

19 жовтня 2023, 15:55
Кулеба назвав дві перешкоди для появи винищувачів F-16 в Україні
Фото: Укрінформ
Міністр МЗС відзначив турне Президента Володимира Зеленського Нідерландами та Данією, в рамках якого були надані обіцянки поставити літаки Україні.

За оптимістичним сценарієм Україна почне отримувати винищувачі F-16 в першій половині наступного року.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Щойно пілоти завершать навчання – а паралельно в Україні готується інфраструктура для цього – літаки будуть в Україні. Тобто єдині перешкоди для того, щоб F-16 зʼявилися в українському повітрі, – це тренування пілотів і підготовка інфраструктури. Оптимістичний сценарій, я думаю, – перша половина наступного року", – сказав він.

Кулеба пояснив, що партнери ухвалили всі принципові рішення, а також відзначив турне Президента Володимира Зеленського Нідерландами та Данією, в рамках якого були надані обіцянки поставити літаки Україні. Останнім надбанням авіаційної коаліції, за словами глави МЗС, є рішення Бельгії.

Кулебавійна в Україніросія окупантивинищувачівинищувачіF-16

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