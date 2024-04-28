Кулеба назвав путіна "політичною твариною", яка відчуває страх – Politico

Також український міністр закликав партнерів посилити допомогу Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав ухвалення пакета зовнішньої допомоги від США, який містить у собі мільярди на закупівлю для України необхідних запасів зброї. Своєю чергою він закликав посилити міжнародну співпрацю для того, аби Києву вдалося перемогти у війні проти рф та назвав путіна "політичною твариною".

Про це пише Politico.

"Що нам дійсно потрібно, так це щоб наші партнери твердо вірили, що перемога України є досяжною. І по-друге, щоб не було страху перед путіним, тому що Путін - це політична тварина, яка відчуває страх, і коли він його відчуває, він стає більш агресивним", - зазначив міністр в інтерв'ю CNN.

Під час розмови з CNN Кулеба назвав західну допомогу Україні інвестицією у глобальну безпеку та процвітання та зауважив, що витрати на зброю для України будуть незначними порівняно з майбутніми витратами, якщо армія рф переможе.

Також один з американських провідних генералів зазначив для Politico, що російська армія стала на 15% більшою, ніж до війни. Крім того, експерти попередили про літній наступ, який може призвести до втрат для України.

"Все просто: якщо всі ці країни об'єдналися навколо мети перемоги України, можливо, тому, що вони бачать, що ця перемога важлива, це також питання їхньої безпеки і процвітання. І якою б не була ціна підтримки України сьогодні, ціна виправлення світу, якщо росія переможе в Україні, буде набагато, набагато вищою", - попередив український дипломат.

У Politico нагадали, що лише декілька тижнів тому українська влада, зокрема і президент Володимир Зеленський, прогнозували катастрофу без термінової допомоги з боку Конгресу. Через те, що республіканці у Палаті представників впродовж місяців гальмували прийняття законів, федеральні чиновники зазначали, що Україна може програти у війні з рф протягом року.

У виданні додали, що після ухвалення законопроекту про допомогу США, європейські партнери планують свої наступні кроки. Так, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала союзників по НАТО збільшити свої витрати на оборону до 2%.

Водночас прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна надішле Україні додатково 500 млн фунтів стерлінгів у вигляді військової допомоги, а також 400 автомобілів та чотири мільйони боєприпасів.