Кулеба назвав три умови, необхідні для поразки росій у війні

Очільник МЗС окремо закликав спільно зі США максимально пришвидшити процес навчання українських пілотів та техніків і передачу Україні літаків західного зразка.

Для того, щоб росія не перемогла у війні, міжнародним союзникам слід, зокрема, надавати Україні всю необхідну зброю та посилювати санкції проти держави-агресора.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час виступу на засіданні Ради міністрів закордонних справ держав-членів ЄС назвав три умови для поразки росії. Він зазначив, що переворот у росії наочно продемонстрував слабкість режиму диктатора владіміра путіна.

Тепер для перемоги України у війні необхідно надавати Києву необхідну військову допомогу, посилювати санкційний тиск проти країни-агресора та демонструвати рішучість дій міжнародної спільноти.

"Дві події довели, що Україна переможе. У Бердянську українські підлітки Тигран і Микита пожертвували своїм життям, щоб протистояти окупації. У росії танки рушили на москву з невеликим опором. На засіданні Ради міністрів закордонних справ я закликав ЄС прискорити поразку росії, посиливши підтримку України", – сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що в суботу ввечері ми побачили не фінал, а лише перерву у черговому акті руйнування путінської вертикалі, адже росія щодня слабшає.

За словами Кулеби, зараз критично важливо надати Україні всю необхідну зброю, насамперед артилерійські системи, РСЗВ та снаряди і ракети до них. А також посилювати міжнародні санкції в сферах ядерної енергетики, цифрових технологій, продажу діамантів, морської логістики та фінансів. А ще – завадити росії завдавати ракетних ударів по українських містах, насамперед шляхом глобальної заборони на постачання товарів подвійного призначення для російських ракетних та дронових індустрій.

Очільник зовнішньополітичного відомства окремо закликав спільно зі США максимально пришвидшити процес навчання українських пілотів та техніків і передачу Україні літаків західного зразка: "Разом усі ці кроки дозволять звільнити всі українські території".

Дмитро Кулеба привітав рішення ЄС збільшити бюджет Європейського фонду забезпечення миру до 3,5 млрд євро, що допоможе не лише забезпечувати стабільні поставки військової техніки для України, але і розвиватиме українсько-європейський альянс оборонних індустрій.