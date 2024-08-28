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ПОЛІТИКА

Кулеба обговорив із польським колегою створення української школи у Варшаві

28 серпня 2024, 21:16
Кулеба обговорив із польським колегою створення української школи у Варшаві
Джерело: wikipedia
Міністри домовилися продовжити роботу над питанням створення української школи у польській столиці.

Глава МЗС Дмитро Кулеба під час зустрічі з польським колегою Радославом Сікорським підняв питання необхідності створити українську школу у Варшаві.

Про це він написав в X (Twitter).

Міністри домовилися продовжити роботу над питанням створення української школи у польській столиці.
"На двосторонньому треку я порушив питання про необхідність створення повноцінної української школи у Варшаві. Ми з Радеком (Радославом Сікорським – ред.) домовилися продовжити роботу над цим питанням. У цьому питанні ми також розраховуємо на підтримку мера Варшави Рафала Тшасковського", – написав Кулеба.

Крім того, у військовій сфері обговорення зосередилися на питанні винищувачів МіГ-29. Міністри також  домовилися про подальші кроки щодо "створення можливості для сусідів України перехоплювати зі своєї території російські ракети та безпілотники в українському повітряному просторі".

"Я вдячний усім полякам, які підтримують Україну з перших годин повномасштабної війни росії. Разом ми захистимо свободу і безпеку для наших двох країн, а також для всієї Європи", – наголосив Кулеба.

Дмитро КулебаРадослав СікорськийПольщашкола

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