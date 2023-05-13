Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Кулеба обговорив постачання боєприпасів з міністрами країн ЄС

13 травня 2023, 15:14
Кулеба обговорив постачання боєприпасів з міністрами країн ЄС
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Окремо Дмитро Кулеба провів зустріч з міністром закордонних справ Швеції, яка наразі головує в Євросоюзі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з главами МЗС країн Європейського союзу. Дипломати обговорили постачання боєприпасів Україні.

Про це повідомляє Кулеба в Twitter.

"Я підняв два ключових питання: артилерійські боєприпаси великої дальності та короткочасне відкриття переговорів про вступ до ЄС. Ми досягаємо прогресу в обох", - зазначив Кулеба.

Також темами зустрічі українського та європейських міністрів були постачання літаків F-16, формула миру, створення спецтрибуналу, нові пакети військової допомоги та розмінування.

Також Кулеба окремо провів зустріч з міністром закордонних справ Швеції, яка наразі головує в ЄС. Глави МЗС обговорили кроки для прискорення безпекової допомоги та європейську інтеграцію України.

війнабоєприпасиКулеба

Останні матеріали

Блошиний цирк Пригожина в Бахмуті. Особливих просувань ЗСУ поки що немає – Том Купер
Cуспільство
Блошиний цирк Пригожина в Бахмуті. Особливих просувань ЗСУ поки що немає – Том Купер
Переклад iPress – 13 травня 2023, 09:23
Не слід повторювати помилки. Захід має бути готовим як до перемоги, так і до невдалого наступу України – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Не слід повторювати помилки. Захід має бути готовим як до перемоги, так і до невдалого наступу України – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 12 травня 2023, 16:58
Треба одночасно готуватися і до бою, і до переговорів. Гіперболізація весняного наступу України небезпечна – Андреас Клут
Політика
Треба одночасно готуватися і до бою, і до переговорів. Гіперболізація весняного наступу України небезпечна – Андреас Клут
Переклад iPress – 12 травня 2023, 12:04
4 невдачі одного військового керівника. Чому ЗСУ не варто знищувати Гєрасімова – Мік Раян
Політика
4 невдачі одного військового керівника. Чому ЗСУ не варто знищувати Гєрасімова – Мік Раян
Переклад iPress – 12 травня 2023, 10:07
Парад перемоги без перемог. Дубль другий – Лоуренс Фрідман
Політика
Парад перемоги без перемог. Дубль другий – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 11 травня 2023, 16:58
путін – найнебезпечніший дурень у світі. Але навіть він не може змусити свій народ повірити в те, чого не існує – Томас Фрідман
Політика
путін – найнебезпечніший дурень у світі. Але навіть він не може змусити свій народ повірити в те, чого не існує – Томас Фрідман
Переклад iPress – 11 травня 2023, 12:27
Українці знищили плацдарм росіян біля каналу на південь від Бахмуту. Тим часом
Cуспільство
Українці знищили плацдарм росіян біля каналу на південь від Бахмуту. Тим часом "Вагнер" продемонстрував майстер-клас із бігу – Том Купер
Переклад iPress – 11 травня 2023, 09:27
9 травня – день помилки 440. В українських фермерів більше танків, аніж на Красній площі на параді – Стефан Коршак
Cуспільство
9 травня – день помилки 440. В українських фермерів більше танків, аніж на Красній площі на параді – Стефан Коршак
Переклад iPress – 10 травня 2023, 17:29
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється