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Кулеба обговорив реалізацію Формули миру з очільником МЗС Бахрейну

18 серпня 2023, 17:09
Кулеба обговорив реалізацію Формули миру з очільником МЗС Бахрейну
Фото: РБК-Україна
Також вони домовились про наступні двосторонні контакти.

 Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову зі своїм колегою з Бахрейну Абдуллатіфом бін Рашидом Аз-Заяні: вони обговорили реалізацію української Формули миру

Про це Кулеба написав у соцмережі X (twitter).

"Я розмовляв з міністром закордонних справ Бахрейну, Абдуллатіфом бін Рашидом Аз-Заяні, щоб висловити свою вдячність за участь Бахрейну в переговорах щодо Формули миру в Джидді", - повідомив очільник МЗС.

Він зазначив, що обговорив з колегою подальші кроки для реалізації української Формули миру. 

Нагадаємо, що 5-6 серпня у місті Джидда у Саудівській Аравії відбулися переговори з понад 40 країн щодо шляхів припинення війни в Україні. Зустріч проходила на рівні радників з національної безпеки. Як звучало раніше в пресі, саме Саудівську Аравію як місце зустрічі було обрано тому, щоб спробувати змусити провідні країни світу, які донині дотримуються нейтралітету, підтримати саме українські принципи 

Кулебавійна в Україніросія окупантиформула миру

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