Кулеба обговорив реалізацію Формули миру з очільником МЗС Бахрейну

Також вони домовились про наступні двосторонні контакти.

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову зі своїм колегою з Бахрейну Абдуллатіфом бін Рашидом Аз-Заяні: вони обговорили реалізацію української Формули миру

Про це Кулеба написав у соцмережі X (twitter).

"Я розмовляв з міністром закордонних справ Бахрейну, Абдуллатіфом бін Рашидом Аз-Заяні, щоб висловити свою вдячність за участь Бахрейну в переговорах щодо Формули миру в Джидді", - повідомив очільник МЗС.

Він зазначив, що обговорив з колегою подальші кроки для реалізації української Формули миру.

Нагадаємо, що 5-6 серпня у місті Джидда у Саудівській Аравії відбулися переговори з понад 40 країн щодо шляхів припинення війни в Україні. Зустріч проходила на рівні радників з національної безпеки. Як звучало раніше в пресі, саме Саудівську Аравію як місце зустрічі було обрано тому, щоб спробувати змусити провідні країни світу, які донині дотримуються нейтралітету, підтримати саме українські принципи