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ПОЛІТИКА

Кулеба оцінив результати саміту НАТО

14 липня 2023, 11:14
Кулеба оцінив результати саміту НАТО
Фото: Укрінформ
Погано, що члени НАТО не зробили "квантовий ривок" по відношенню до України, але він неминучий, зазначив очільник МЗС.

Українській делегації вдалося здолати психологічний бар'єр на саміті НАТО і тепер абсолютно очевидно, що нашу країну реально бачать членом Альянсу. 

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону у п’ятницю, 14 липня, повідомляє ЄП.

Він зазначив, що на саміті у Вільнюсі були дуже важливі не лише тексти офіційних рішень і заяви, але і те, що було за лаштунками.

"Була не лише принципова різниця з Бухарестським самітом 2008 року з яким всі порівнюють Вільнюс, але й взагалі із самітом в Мадриді. Різниця полягає в тому, що ми подолали психологічний бар'єр і я бачу, що Україну реально бачать членом НАТО", – заявив Кулеба.

На його думку, Україна отримає запрошення до НАТО набагато раніше, ніж здається.

"Те, що вони не зробили цей квантовий ривок є поганим. Але я бачу, що він неминучий і відбудеться набагато раніше ніж нам здається. Тому що всі всередині за закритими дверима абсолютно спокійно, впевнено кажуть: "Не хвилюйтеся, питання вирішене, ви будете членом НАТО", – зазначив він.

Відповідаючи на питання щодо того, чому не було політичного запрошення України до НАТО, Кулеба сказав, що "причина полягає в тому, що наші ключові партнери, які реально визначали наскільки далеко НАТО у Вільнюсі може зайти, побоюються швидкості".

"Тобто вони абсолютно погоджуються, що Україна "приїде в пункт призначення" і буде членом НАТО. Немає жодних сумнівів тепер у цьому. Але у них є страх – якщо занадто швидко їхати, то можна потрапити в аварію. А вони цього хочуть уникнути та безпечно дістатися цієї точки", – пояснив міністр.

Як відомо, 11-12 липня на саміті у Вільнюсі члени НАТО домовилися прибрати ПДЧ на шляху України до Альянсу. Також було затверджено багаторічну програму допомоги Україні і створено Раду Україна-НАТО.

КулебаНАТО

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