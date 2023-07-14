Кулеба оцінив результати саміту НАТО

Погано, що члени НАТО не зробили "квантовий ривок" по відношенню до України, але він неминучий, зазначив очільник МЗС.

Українській делегації вдалося здолати психологічний бар'єр на саміті НАТО і тепер абсолютно очевидно, що нашу країну реально бачать членом Альянсу.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону у п’ятницю, 14 липня, повідомляє ЄП.

Він зазначив, що на саміті у Вільнюсі були дуже важливі не лише тексти офіційних рішень і заяви, але і те, що було за лаштунками.

"Була не лише принципова різниця з Бухарестським самітом 2008 року з яким всі порівнюють Вільнюс, але й взагалі із самітом в Мадриді. Різниця полягає в тому, що ми подолали психологічний бар'єр і я бачу, що Україну реально бачать членом НАТО", – заявив Кулеба.

На його думку, Україна отримає запрошення до НАТО набагато раніше, ніж здається.

"Те, що вони не зробили цей квантовий ривок є поганим. Але я бачу, що він неминучий і відбудеться набагато раніше ніж нам здається. Тому що всі всередині за закритими дверима абсолютно спокійно, впевнено кажуть: "Не хвилюйтеся, питання вирішене, ви будете членом НАТО", – зазначив він.

Відповідаючи на питання щодо того, чому не було політичного запрошення України до НАТО, Кулеба сказав, що "причина полягає в тому, що наші ключові партнери, які реально визначали наскільки далеко НАТО у Вільнюсі може зайти, побоюються швидкості".

"Тобто вони абсолютно погоджуються, що Україна "приїде в пункт призначення" і буде членом НАТО. Немає жодних сумнівів тепер у цьому. Але у них є страх – якщо занадто швидко їхати, то можна потрапити в аварію. А вони цього хочуть уникнути та безпечно дістатися цієї точки", – пояснив міністр.

Як відомо, 11-12 липня на саміті у Вільнюсі члени НАТО домовилися прибрати ПДЧ на шляху України до Альянсу. Також було затверджено багаторічну програму допомоги Україні і створено Раду Україна-НАТО.