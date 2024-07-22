Кулеба озвучив п'ять кроків для відновлення української енергетики

"Україна активно вживає цілу низку кроків для покращення ситуації в енергетичній системі".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у межах засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС назвав п’ять основних кроків для підтримки енергетики нашої держави.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"російські ракетні та дронові удари знищили чи пошкодили значну частину генеруючих потужностей, теплової генерації, гідроелектростанцій, об'єктів системи передачі електроенергії", — зазначив Кулеба.

За його словами, Україна активно вживає цілу низку кроків задля покращення ситуації в енергетичній системі.

"Наші зусилля зосереджені на п'яти напрямах. Перший — це посилення протиповітряної оборони. Другий — це швидкий ремонт та відновлення об'єктів генерації та розподілу. Третій — децентралізація енергосистеми, зокрема встановлення когенераційних установок. Четвертий — збільшення імпортних потужностей з ЄС із нинішніх 1,7 до 2,2 гВт. Пʼятий — залучення коштів та обладнання від партнерів", – сказав політик.

Він закликав європейських партнерів активізувати зусилля за цими пʼятьма напрямами роботи.

"Україна потребує спроможностей для знищення носіїв керованих авіабомб, зокрема російських бойових літаків на аеродромах і в небі. Далекобійні авіаудари та сучасна протиповітряна оборона є основою для припинення щоденного російського терору", – додав Кулеба.