Кулеба пояснив, чому НАТО має прийняти Україну

Липневий саміт повинен представити графік вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що політичне рішення про терміни вступу України до Альянсу має бути ухвалене на липневому саміті НАТО у Вільнюсі. Він наголосив, що НАТО має прийняти до своїх лав Україну, оскільки "Києву потрібен Альянс, а Альянсу потрібен Київ".

Про це міністр закордонних справ України написав у авторській статті для видання Foreign Affairs.

"На майбутньому саміті Альянсу у Вільнюсі члени НАТО повинні надіслати росії письмовий сигнал про те, що гра закінчена – Україна є частиною Заходу, вона на порозі НАТО, і незабаром увійде у двері. Щоб уникнути непорозумінь, ми говоримо не про негайне членство, а про те, щоб союзники по НАТО зробили історичний крок до прийняття України", – вважає Кулеба.

Міністр наголосив, що за 15 років, які минули після саміту НАТО в Бухаресті, Україна чула багато аргументів, чому вона не може вступити до НАТО. Найновіший аргумент проти вступу України полягає в тому, що це питання нібито роз'єднує Альянс.

"Подібне вже казали в Європі ті, хто прагнув заблокувати шлях України до членства в Європейському Союзі. Рік тому вони переконували, що питання кандидатства України розділяє ЄС. Але коли у червні 2022 року всі 27 країн-членів ЄС підтримали надання Україні цього статусу, Євросоюз відчув нову єдність, мету та силу. Те саме станеться з НАТО, коли чітке рішення про шлях України до членства буде ухвалене", – зауважив очільник зовнішньополітичного відомства.

Дмитро Кулеба підкреслив, що сьогодні Україна захищає весь східний фланг НАТО та ділиться своїми знаннями зі союзниками.

Також, за його словами, "було б розумно", щоб члени НАТО вирішили, які саме гарантії безпеки вони можуть запропонувати Україні зараз, до вступу, і які з цих гарантій продовжуватимуть діяти після того, як Україна стане членом НАТО.