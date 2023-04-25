Кулеба пояснив, чому НАТО має прийняти Україну
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що політичне рішення про терміни вступу України до Альянсу має бути ухвалене на липневому саміті НАТО у Вільнюсі. Він наголосив, що НАТО має прийняти до своїх лав Україну, оскільки "Києву потрібен Альянс, а Альянсу потрібен Київ".
Про це міністр закордонних справ України написав у авторській статті для видання Foreign Affairs.
"На майбутньому саміті Альянсу у Вільнюсі члени НАТО повинні надіслати росії письмовий сигнал про те, що гра закінчена – Україна є частиною Заходу, вона на порозі НАТО, і незабаром увійде у двері. Щоб уникнути непорозумінь, ми говоримо не про негайне членство, а про те, щоб союзники по НАТО зробили історичний крок до прийняття України", – вважає Кулеба.
Міністр наголосив, що за 15 років, які минули після саміту НАТО в Бухаресті, Україна чула багато аргументів, чому вона не може вступити до НАТО. Найновіший аргумент проти вступу України полягає в тому, що це питання нібито роз'єднує Альянс.
"Подібне вже казали в Європі ті, хто прагнув заблокувати шлях України до членства в Європейському Союзі. Рік тому вони переконували, що питання кандидатства України розділяє ЄС. Але коли у червні 2022 року всі 27 країн-членів ЄС підтримали надання Україні цього статусу, Євросоюз відчув нову єдність, мету та силу. Те саме станеться з НАТО, коли чітке рішення про шлях України до членства буде ухвалене", – зауважив очільник зовнішньополітичного відомства.
Дмитро Кулеба підкреслив, що сьогодні Україна захищає весь східний фланг НАТО та ділиться своїми знаннями зі союзниками.
Також, за його словами, "було б розумно", щоб члени НАТО вирішили, які саме гарантії безпеки вони можуть запропонувати Україні зараз, до вступу, і які з цих гарантій продовжуватимуть діяти після того, як Україна стане членом НАТО.