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Кулеба про ймовірне запрошення України до НАТО

09 липня 2023, 12:47
Кулеба про ймовірне запрошення України до НАТО
Фото: РБК-Україна
Шлях України до НАТО став коротшим.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, кілька важливих рішень для України уже погоджено, зокрема, шлях до Альянсу "точно стане коротшим".

Про це Кулеба повідомив у Мережі.

За його словами, у результаті поїздок до Болгарії, Чехії та Словаччини та Туреччини українська сторона працювала над багатьма питаннями.

"Але паралельно з цією роботою подумки я був у Вільнюсі. Декілька важливих для України та НАТО рішень вже погоджені. За підсумками саміту наш шлях до Альянсу точно стане коротшим. І це дуже важливий результат, про який нам, як і в багатьох інших випадках, казали, що цього не буде, а ми разом з найближчими партнерами це зробили", — заявив глава МЗС.

Він наголосив, що наразі бракує ясності, чи запросять Україну доєднатися до НАТО, і саме зараз "найкращий період", щоб це виправити.

"Для НАТО втратити цю нагоду означатиме зробити подарунок путіну у момент, коли його треба дотискати на всіх фронтах. Робота триває. І триватиме без перерви протягом вихідних, до останньої хвилини ухвалення декларації саміту НАТО у Вільнюсі", — додав Кулеба.

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