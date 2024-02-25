Кулеба про заклики польських провокаторів до путіна

Дмитро Кулеба висловився про гасла польських провокаторів, щоб "путін прийшов і навів порядок".

Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що поляки, які закликають прийти до країни президента росії путіна та навести "порядок", а також розсипають українське зерно – провокатори.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що поляки "мають пам'ятати історію".

"Ті люди, які колись на Донбасі закликали путіна прийти і навести лад, коли путін прийшов – їх перших і розстріляли самі росіяни. Тому не треба полякам гратися із цими історіями: "путін прийди, порядок наведи". Бо потім, коли російський чобіт буде знову топтатися по польській землі, буде дуже-дуже гірко. Доведеться Польщі платити страшну ціну. Бо сьогодні кожен український солдат у тому числі воює, щоб у поляка не було стрільби, артилерії та смертей. Коли вони вирішують заради політичних цілей погратися із цією темою, то мають завжди пам'ятати, що в усіх розподілах Польщі росія брала участь", - нагадав міністр.

Кулеба також зазначив, що польська влада офіційно перепросила за інцидент із розсипаним зерном.

"Щодо цього мужика з плакатом із закликом до путіна то, наскільки мені відомо, кримінальна справа на нього заведена. Це не всі поляки – це дуже вузький сегмент радикально налаштованих учасників протестів", – резюмував Дмитро Кулеба.