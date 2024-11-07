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Кулеба прокоментував реакцію Китаю на участь військ КНДР у війні

07 листопада 2024, 16:57
Кулеба прокоментував реакцію Китаю на участь військ КНДР у війні
Фото: Укрінформ
За словами дипломата, Китаю не подобається те, що росія набуває додаткової ваги в регіоні, який країна вважає своїм.
Китай наразі має бути дуже незадоволений діями КНДР, а саме тим, що країна перекинула свої війська на територію рф для участі у війні проти України.
 
Про це сказав колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю 24 каналу. 
 
"Є французький вислів enfant terrible - "жахлива дитина" в сенсі поведінки, не зовнішності. Північна Корея - це зараз enfant terrible для Китаю. Китай має бути розлюченим на дії Північної Кореї. Путін зараз відчуває прилив позитивної енергії через те, що він зміг розкрутити Пхеньян на такі дії. При цьому Китай не стримав розвиток цих відносин, тому що тут же є ще інший вимір", - пояснив політик.
 
За словами Кулеби, Китаю потрібно, щоб все, що відбувається, було з ним узгоджено та не заважало цілям, до яких він прагне. 
 
"А тут виходить, що росія набуває додаткової ваги в Північній Кореї - в регіоні, який Китай вважає своїм. Це точно не відповідає інтересам КНР. Але росія є стратегічним партнером Китаю у боротьбі проти "злого Заходу", тому це дуже складні відносини. А Кім Чен Ин просто веде свою гру, тому що йому треба підтримувати економічний добробут в країні, демонструвати свою силу. Для нього це трохи дитяча гра - показати, який він крутий", - підкреслив дипломат. 
війна в Україніросія окупантиДмитро Кулеба

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