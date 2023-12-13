Кулеба провів розмову з новим головою МЗС Польщі Сікорським

Міністр Сікорський прийняв запрошення відвідати Україну.

Голови МЗС України Дмитро Кулеба та Польщі Радек Сікорський провели телефонну розмову.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

“Міністр Сікорський підтвердив свою відданість подальшому зміцненню українсько-польських відносин, протидії російській агресії, інтеграції України в ЄС і НАТО, а також співпраці в інших глобальних справах”, - розповів Кулеба, і додав, що привітав колегу із призначенням на посаду.

Також сторони обговорили майбутній саміт Євросоюзу. Голова МЗС Польщі запевнив, що Польща активно працюватиме на саміті, щоб забезпечити ухвалення необхідних рішень. Йдеться, зокрема, про відкриття переговорів про вступ України до ЄС.

Міністр Сікорський прийняв запрошення відвідати Україну.