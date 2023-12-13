Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Кулеба провів розмову з новим головою МЗС Польщі Сікорським

13 грудня 2023, 21:51
Кулеба провів розмову з новим головою МЗС Польщі Сікорським
Фото: Укрінформ
Міністр Сікорський прийняв запрошення відвідати Україну.

Голови МЗС України Дмитро Кулеба та Польщі Радек Сікорський провели телефонну розмову.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Міністр Сікорський підтвердив свою відданість подальшому зміцненню українсько-польських відносин, протидії російській агресії, інтеграції України в ЄС і НАТО, а також співпраці в інших глобальних справах”, - розповів Кулеба, і додав, що привітав колегу із призначенням на посаду.

Також сторони обговорили майбутній саміт Євросоюзу. Голова МЗС Польщі запевнив, що Польща активно працюватиме на саміті, щоб забезпечити ухвалення необхідних рішень. Йдеться, зокрема, про відкриття переговорів про вступ України до ЄС.

Міністр Сікорський прийняв запрошення відвідати Україну.

ПольщаКулебавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Cуспільство
Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 16:47
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Cуспільство
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 12:50
Американська підтримка України. Робити добре, зробивши правильно – Тімоті Снайдер та Дара Массіко
Політика
Американська підтримка України. Робити добре, зробивши правильно – Тімоті Снайдер та Дара Массіко
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 23:40
Місія неможлива: Зеленський у Вашингтоні. Чи вдасться Україні змусити Захід виконувати свої зобов'язання та обіцянки?
Політика
Місія неможлива: Зеленський у Вашингтоні. Чи вдасться Україні змусити Захід виконувати свої зобов'язання та обіцянки?
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 16:59
Китайсько-російська вісь набирає обертів. Та уявний лист від Заходу Україні влітку 2022 року – Челс Міхта та Едвард Лукас
Політика
Китайсько-російська вісь набирає обертів. Та уявний лист від Заходу Україні влітку 2022 року – Челс Міхта та Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 12:41
Миру більше не існує. А в Європі слабкі армії і порожні арсенали – Wall Street Journal
Політика
Миру більше не існує. А в Європі слабкі армії і порожні арсенали – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 08:15
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 грудня 2023, 14:50
Європа повинна терміново підготуватися до стримування росії. І робити це з урахуванням відсутності підтримки США – Джастін Бронк
Політика
Європа повинна терміново підготуватися до стримування росії. І робити це з урахуванням відсутності підтримки США – Джастін Бронк
Переклад iPress – 11 грудня 2023, 12:16
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється