Кулеба прибув до Нью-Делі з метою зміцнення зв'язків з Індією

Нью-Делі традиційно підтримує тісні економічні та оборонні зв'язки з рф.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в четвер, 28 березня, прибув до Нью-Делі з дводенним візитом з метою зміцнення двосторонніх зв'язків та співпраці з Індією, яка вважає росію перевіреним союзником з часів "холодної війни".

Про це повідомляє AP.

У п'ятницю, 29 березня, Кулеба зустрінеться зі своїм індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром, а також із заступником радника з питань національної безпеки, згідно з заявою Міністерства закордонних справ Індії. У четвер Кулеба вшанує пам'ять лідера боротьби за незалежність Індії Махатми Ганді в меморіальному комплексі Раджгат.

Його візит відбувається через тиждень після розмов прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді з президентом України Володимиром Зеленським, а також главою кремля владіміром путіним. У Нью-Делі наголошують на необхідності дипломатії та діалогу для припинення війни, висловлюючи готовність сприяти мирним зусиллям.

20 березня Моді написав у соціальній мережі X, що заявив Зеленському про "послідовну підтримку з боку Індії всіх зусиль, спрямованих на досягнення миру та якнайшвидше припинення конфлікту", додавши, що Нью-Делі продовжуватиме надавати гуманітарну допомогу.

Перед цим Моді поговорив з путіним, привітавши його з "переобранням" на посаду президента рф. Згідно з заявою Міністерства закордонних справ Індії, Моді та путін домовилися про подальше зміцнення відносин між країнами, також прем'єр Індії підтвердив, що діалог і мир є найкращим шляхом для припинення війни рф проти України.

У телефонній розмові з Моді минулого тижня Зеленський сказав, що закликав Індію взяти участь у мирному саміті, який запланований у Швейцарії.

"Україна зацікавлена у зміцненні наших торговельно-економічних зв'язків з Індією, зокрема в експорті сільськогосподарської продукції, авіаційному співробітництві, торгівлі фармацевтичними та промисловими товарами", - йдеться в дописі українського президента у соцмережі X.

Під час візиту до Індії минулого року заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова закликала Індію відігравати більшу роль у припиненні російського вторгнення, заявивши, що Київ "вітатиме будь-які зусилля”, спрямовані на припинення війни.

Під керівництвом Моді Індія позиціонує себе як глобальний гравець, який може бути посередником між Заходом і росією щодо війни рф проти України.