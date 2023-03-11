Кулеба розкритикував дії організаторів "Оскара"

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав лицемірством рішення не запрошувати для виступу президента України Володимира Зеленського на церемонію вручення "Оскара", яка пройде у ніч проти 13 березня.

Кулеба різко розкритикував такі дії топменеджерів кінопремії "Оскар". Голова українського МЗС наголосив, що зараз Зеленський бореться "у найбільшій в Європі війні від часів Другої світової".

"Я думаю, якщо "На Західному фронті без змін" отримає "Оскар" як найкращий іноземний фільм, а президенту Зеленському, який воює, керує країною, бореться у найбільшій в Європі війні від часів Другої світової війни, не дозволять виступити на "Оскарі", то кращого прикладу лицемірства топменеджерів і продюсерів у кіноіндустрії ви не знайдете", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що не сумнівається в якості фільму та не піддає сумніву те, що він гідний престижної премії.



"Я не ставлю під сумнів якість фільму. Я просто кажу: люди, якщо ви збираєтеся нагородити фільм про війну і не розумієте, що саме тоді, коли ви п'єте шампанське, одягаєте красиві сукні та діаманти, хтось інший не хоче чути реальну історію з війни, яка відбувається тут і зараз, то з вами щось не так", - заявив глава українського МЗС.



Нагадаємо, що організатори церемонії вручення кінопремії "Оскар" відмовили у виступі президенту Зеленському, як і рік тому.