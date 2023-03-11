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Кулеба розкритикував дії організаторів "Оскара"

11 березня 2023, 18:05
Кулеба розкритикував дії організаторів
Фото: з вільних джерел
Причина - президенту Зеленському вдруге відмовили у виступі на "Оскарі". Міністр МЗС заборону назвав"прикладом лицемірства"
Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав лицемірством рішення не запрошувати для виступу президента України Володимира Зеленського на церемонію вручення "Оскара", яка пройде у ніч проти 13 березня.

Свою позицію головний дипломат України висловив під час інтерв'ю німецькому видання BILD.

Кулеба різко розкритикував такі дії топменеджерів кінопремії "Оскар". Голова українського МЗС наголосив, що зараз Зеленський бореться "у найбільшій в Європі війні від часів Другої світової".

"Я думаю, якщо "На Західному фронті без змін" отримає "Оскар" як найкращий іноземний фільм, а президенту Зеленському, який воює, керує країною, бореться у найбільшій в Європі війні від часів Другої світової війни, не дозволять виступити на "Оскарі", то кращого прикладу лицемірства топменеджерів і продюсерів у кіноіндустрії ви не знайдете", - заявив Кулеба.

 

Він зазначив, що не сумнівається в якості фільму та не піддає сумніву те, що він гідний престижної премії.

"Я не ставлю під сумнів якість фільму. Я просто кажу: люди, якщо ви збираєтеся нагородити фільм про війну і не розумієте, що саме тоді, коли ви п'єте шампанське, одягаєте красиві сукні та діаманти, хтось інший не хоче чути реальну історію з війни, яка відбувається тут і зараз, то з вами щось не так", - заявив глава українського МЗС.

Нагадаємо, що організатори церемонії вручення кінопремії "Оскар" відмовили у виступі президенту Зеленському, як і рік тому.

 

 

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