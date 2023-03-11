Кулеба розкритикував дії організаторів "Оскара"
Свою позицію головний дипломат України висловив під час інтерв'ю німецькому видання BILD.
Кулеба різко розкритикував такі дії топменеджерів кінопремії "Оскар". Голова українського МЗС наголосив, що зараз Зеленський бореться "у найбільшій в Європі війні від часів Другої світової".
"Я думаю, якщо "На Західному фронті без змін" отримає "Оскар" як найкращий іноземний фільм, а президенту Зеленському, який воює, керує країною, бореться у найбільшій в Європі війні від часів Другої світової війни, не дозволять виступити на "Оскарі", то кращого прикладу лицемірства топменеджерів і продюсерів у кіноіндустрії ви не знайдете", - заявив Кулеба.
"Я не ставлю під сумнів якість фільму. Я просто кажу: люди, якщо ви збираєтеся нагородити фільм про війну і не розумієте, що саме тоді, коли ви п'єте шампанське, одягаєте красиві сукні та діаманти, хтось інший не хоче чути реальну історію з війни, яка відбувається тут і зараз, то з вами щось не так", - заявив глава українського МЗС.
Нагадаємо, що організатори церемонії вручення кінопремії "Оскар" відмовили у виступі президенту Зеленському, як і рік тому.