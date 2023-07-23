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ПОЛІТИКА

Кулеба розпочав турне країнами Африки

23 липня 2023, 20:19
Кулеба розпочав турне країнами Африки
Фото: з вільних джерел
Це вже третє турне глави МЗС на континент.

23 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочав чергове турне країнами Африки, продовжуючи тримати стратегічний курс на "африкансько-український ренесанс". Першою країною у вже третьому за рахунком турне Кулеби стала Екваторіальна Гвінея.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"У Малабо сьогодні відбулися переговори в міністерстві закордонних справ. У фокусі уваги: двосторонні проєкти в сферах торгівлі, охорони здоров‘я, освіти, продовольча безпека в Африці. Екваторіальна Гвінея також сприятиме активізації відносин України та Африканського Союзу. У понеділок запланована низка інших зустрічей із керівництвом держави, парламенту та бізнесу", – повідомив речник.

Нагадаємо, що Африканська стратегія України була схвалена у січні 2022 року. В її межах активізувалися контакти з країнами Африки по лінії президента, МЗС та парламентської дипломатії. Перше африканське турне глави МЗС України відбулося в жовтні 2022 року (Сенегал, Кот-д‘Івуар, Гана та Кенія), а друге – в травні 2023 року (Марокко, Ефіопія, Руанда, Мозамбік та Нігерія).

"На тлі продовольчого шантажу росії Україна максимально консолідує підтримку африканських країн задля продовження експорту українських зернових Чорним морем", – зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, що вихід росії із «зернової угоди» та подальші обстріли українських портів та іншої інфраструктури "зернового коридору" вдарить, перш за все, по голодуючих людях у країнах Африки.

АфрикаКулебазернова угодавійна в Україні

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