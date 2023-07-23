Кулеба розпочав турне країнами Африки

Це вже третє турне глави МЗС на континент.

23 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочав чергове турне країнами Африки, продовжуючи тримати стратегічний курс на "африкансько-український ренесанс". Першою країною у вже третьому за рахунком турне Кулеби стала Екваторіальна Гвінея.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"У Малабо сьогодні відбулися переговори в міністерстві закордонних справ. У фокусі уваги: двосторонні проєкти в сферах торгівлі, охорони здоров‘я, освіти, продовольча безпека в Африці. Екваторіальна Гвінея також сприятиме активізації відносин України та Африканського Союзу. У понеділок запланована низка інших зустрічей із керівництвом держави, парламенту та бізнесу", – повідомив речник.

Нагадаємо, що Африканська стратегія України була схвалена у січні 2022 року. В її межах активізувалися контакти з країнами Африки по лінії президента, МЗС та парламентської дипломатії. Перше африканське турне глави МЗС України відбулося в жовтні 2022 року (Сенегал, Кот-д‘Івуар, Гана та Кенія), а друге – в травні 2023 року (Марокко, Ефіопія, Руанда, Мозамбік та Нігерія).

"На тлі продовольчого шантажу росії Україна максимально консолідує підтримку африканських країн задля продовження експорту українських зернових Чорним морем", – зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, що вихід росії із «зернової угоди» та подальші обстріли українських портів та іншої інфраструктури "зернового коридору" вдарить, перш за все, по голодуючих людях у країнах Африки.