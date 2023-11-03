Кулеба розповів, що про вибори в Україні наступного року думає Зеленський

В Україні наступного року мали б відбутися президентські вибори. Однак на шляху до реалізації цього є чимало проблем через повномасштабну війну з росією.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише Sky News.

"Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає та зважує різні "за" та "проти", - сказав очільник МЗС.

Він додав, що проведення президентських виборів під час війни з росією супроводжуватиметься безпрецедентними труднощами.

Нагадаємо, що в Офісі президента ще не вирішили, чи відбудуться вибори в Україні наступної весни, утім, така ймовірність є. Своєю чергою, сам президент Зеленський сказав, що вибори в Україні можуть відбутися тільки у разі, якщо “парламенту вдасться вирішитися всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування”.