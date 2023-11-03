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Кулеба розповів, що про вибори в Україні наступного року думає Зеленський

03 листопада 2023, 16:57
Кулеба розповів, що про вибори в Україні наступного року думає Зеленський
Фото: РБК-Україна
Кулеба заявив, що Зеленський зважує всі "за" і "проти" проведення президентських виборів у 2024 році.

В Україні наступного року мали б відбутися президентські вибори. Однак на шляху до реалізації цього є чимало проблем через повномасштабну війну з росією.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише Sky News.

"Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає та зважує різні "за" та "проти", - сказав очільник МЗС.

Він додав, що проведення президентських виборів під час війни з росією супроводжуватиметься безпрецедентними труднощами.

Нагадаємо, що  в Офісі президента ще не вирішили, чи відбудуться вибори в Україні наступної весни, утім, така ймовірність є. Своєю чергою, сам президент Зеленський сказав, що вибори в Україні можуть відбутися тільки у разі, якщо “парламенту вдасться вирішитися всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування”.

 

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