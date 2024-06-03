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Кулеба розповів, як росія намагається зірвати Саміт миру

03 червня 2024, 17:55
Кулеба розповів, як росія намагається зірвати Саміт миру
Фото: Укрінформ
Найактивніше москва намагається впливати на країни Азії, Африки та Південної Америки.

росія проводить у всьому світі системну роботу з підриву проведення Саміту миру у Швейцарії.

Про це голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив під час візиту до Києва свого колеги з Естонії Маргуса Цахкни 3 травня.

Кулеба сказав, що "росія використовує три види протидії".

"Перший – дискредитація Саміту миру через розсилку листів, публічні заяви та закриті зустрічі, де рф намагається переконати країни в його незначущості. Другий – спроби переконати окремі країни взагалі не брати участь у саміті. Третій – спроби переконати країни, що підтвердили свою участь, приїхати на максимально низькому рівні", – розповів міністр.

Він наголосив, що найактивніше росія намагається впливати на країни Азії, Африки та Південної Америки.

Як повідомив Кулеба, українська дипломатія працює в усіх регіонах світу та успішно протидіє російській деструктивній діяльності.

Дмитро Кулебавійна в Україніросія окупантисаміт миру

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