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Кулеба розповів, якими є зовнішньополітичні пріоритети України

Я хочу, щоб Україна розвивалась як європейська демократія з міцними трансатлантичними зв'язками і глибокими відносинами з Азією
За його словами, в України бракує ресурсів, аби зовнішня політика покривала всі регіони одночасно, тому "потрібно сфокусуватись".
Кулеба розповів, якими є зовнішньополітичні пріоритети України Фото: з вільних джерел

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів про зовнішньополітичні пріоритети України, які він визначив для себе на посту міністра. 

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Кулеба сказав на відеосемінарі Експертної Ради зовнішньої політики "Українська призма". 

"Моя ідея зовнішньої політики проста. Я хочу, щоб Україна розвивалась як європейська демократія з міцними трансатлантичними зв'язками і глибокими відносинами з Азією", - завив Кулеба. 

За його словами, в України бракує ресурсів, аби зовнішня політика покривала всі регіони одночасно, тому "потрібно сфокусуватись". 

"З точки зору регіональних векторів фокуси є такими: ЄС, НАТО, США, Канада, Північна Америка, Азія. Це мої особисті пріоритети, доки я залишатимусь на посту", - заявив Кулеба. 

Проте, за його словами, це не означає, що Україна нехтуватиме взаєминами з іншими регіонами. 

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24 04 2020 14:33
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