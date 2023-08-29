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ПОЛІТИКА

Кулеба у Парижі обговорив вступ України до ЄС

29 серпня 2023, 19:10
Кулеба у Парижі обговорив вступ України до ЄС
Фото: Укрінформ
Міністр наголосив, що Україна вже провела низку реформ, які поставив перед нею для вступу в ЄС.

Україна та Франція обговорюють євроінтеграцію нашої країни. Україна хоче почати переговори про членство в ЄС до кінця року.

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресконференції з французької колегою у Парижі.

"Ми проговорили шлях, який має пройти Європейський союз та Україна до кінця цього року для того, щоб відкрити переговори про членство України в Європейському союзі. Я окремо подякував Франції за те, що президент Макрон був з перших лідерів, які серйозно почали просувати тему надання Україні статусу кандидата на членство", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що Україна вже провела низку реформ, які поставив перед нею для вступу в ЄС. За його словами, Євросоюз також зробив певні кроки.

Крім того, Кулеба у Парижі також обговорив майбутній вступ України до НАТО.

"У контексті останнього саміту НАТО у Вільнюсі ми говоримо про подальші кроки, адже очевидно, що без України як члена ЄС та НАТО, Європа не буде безпечним місцем для життя", - заявив глава МЗС.

Варто зазначити, що минулого року Україна отримала кандидата на вступ до Євросоюзу. Європейська комісія поставила перед Україною низку вимог, зокрема, йдеться про реформування системи правоохоронних органів та правосуддя, а також боротьба з корупцією.

У червні в ЄС заявили, що Україна виконала дві з семи умов для вступу до Євросоюзу.

ЄСКулебавійна в Україні

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