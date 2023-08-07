Кулеба у розмові з Блінкеном закликав США надати ATACMS

Дипломат переконаний, що це посилить далекобійні можливості України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в розмові з державним секретарем США Ентоні Блінкеном висловив подяку США за вже надану військову допомогу і закликав надати ATACMS для посилення далекобійних можливостей України.

Про це він написав у Twitter.

"У нашій телефонній розмові Ентоні Блінкен і я обговорили подальші кроки з розширення глобальної підтримки Формули миру та рішення щодо розширення експорту зерна. Я подякував США за всю надану допомогу та наголосив на необхідності надання ATACMS для посилення далекобійних спроможностей України", - написав Кулеба.