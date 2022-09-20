Кулеба: Україна прагне відновити територіальну цілісність у кордонах 1991 року

Міністр ззакордонних справ перебуває з робочим візитом у США та бере участь у 77-ій сесії Генеральної асамблеї ООН

Україна прагне відновити свою територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах 1991 року, жодна угода, яка базувалася б на територіальних поступках з нашого боку, неможлива.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час панельної дискусії Ради міжнародних відносин, повідомляє прес-служба МЗС.

“Ключовим моментом для України є відновлення нашої територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах 1991 року. Не може бути жодної угоди, яка базувалася б на територіальних поступках з боку України”, - наголосив міністр.

Коментуючи можливі сигнали росії про нібито готовність до переговорів, Кулеба закликав насамперед ставити собі питання, чому росіяни надсилають чи надсилатимуть такі сигнали. На його переконання, це може свідчити про скрутне становище рф на фронті та бажання виграти час.

Глава української дипломатії розповів про контрнаступ України на сході та півдні, де Збройні сили звільняють українські території.

Міністр висловив вдячність США, наголосивши, що жодна країна не зробила так багато для посилення України: рішення про постачання гаубиць та РСЗВ HIMARS стали переломними у ході війни.

За його словами, пріоритетом української дипломатії нині є забезпечення українського війська всім необхідним для подальших перемог над рф на полі бою, що також сприятиме посиленню дипломатичної позиції України.

Міністр також вкотре закликав уряди європейських країн пояснювати власним громадянам, що причиною економічних та енергетичних викликів, які постають перед Європою, є не Україна чи санкції проти рф, а російська збройна агресія, яка загрожує як Україні, так і ЄС.