Кулеба в ООН звернувся до росії через депортацію українських дітей

Очільник МЗС України вимагає від рф надати доступ до депортованих дітей представникам міжнародних правозахисних місій.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба затребував від росії список дітей, яких вивезли з окупованих територій.

Про це він сказав під час виступу на дебатах Генеральної асамблеї ООН, повідомляє пресслужба МЗС.

"Вимагаємо від росії негайно надати список дітей, яких вивезли з України в росію, а також надати доступ до цих дітей представникам міжнародних правозахисних і моніторингових місій", – заявив міністр.

Нагадаємо, раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що станом на липень на Батьківщину вдалося повернути лише 383 українські дитини. росія не надає інформації про вивезених дітей і не зацікавлена в тому, аби сім'ї возз'єднувалися.