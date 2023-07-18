Матеріали:
Теми:

Кулеба в ООН звернувся до росії через депортацію українських дітей

18 липня 2023, 19:53
Кулеба в ООН звернувся до росії через депортацію українських дітей
Фото: Укрінформ
Очільник МЗС України вимагає від рф надати доступ до депортованих дітей представникам міжнародних правозахисних місій.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба затребував від росії список дітей, яких вивезли з окупованих територій.

Про це він сказав під час виступу на дебатах Генеральної асамблеї ООН, повідомляє пресслужба МЗС.

"Вимагаємо від росії негайно надати список дітей, яких вивезли з України в росію, а також надати доступ до цих дітей представникам міжнародних правозахисних і моніторингових місій", – заявив міністр.

Нагадаємо, раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що станом на липень на Батьківщину вдалося повернути лише 383 українські дитини. росія не надає інформації про вивезених дітей і не зацікавлена в тому, аби сім'ї возз'єднувалися.

 

ООНКулебадіти війнивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Битва за адаптацію. Чому це важливо для перемоги України – Мік Раян
Технології
Битва за адаптацію. Чому це важливо для перемоги України – Мік Раян
Переклад iPress – 18 липня 2023, 23:49
Заберіть у росії ядерну зброю, бо путіну кінець. росія може скоро розвалитися – Деніел Ханнан
Політика
Заберіть у росії ядерну зброю, бо путіну кінець. росія може скоро розвалитися – Деніел Ханнан
Переклад iPress – 18 липня 2023, 14:56
росія як прототип ГУЛАГу. Заколот Прігожина – це виступ
Політика
росія як прототип ГУЛАГу. Заколот Прігожина – це виступ "сук" проти "придурків" – ексдиректор естонської розвідки Ерік Крос
Переклад iPress – 18 липня 2023, 11:56
Час реагувати. путін націлив ядерну зброю на НАТО – Челс Міхта
Політика
Час реагувати. путін націлив ядерну зброю на НАТО – Челс Міхта
Переклад iPress – 18 липня 2023, 08:23
Вірним курсом рубля… За кілька місяців економіка росії перетворилася з поганої на ще гіршу – Business Insider
Бізнес & Фінанси
Вірним курсом рубля… За кілька місяців економіка росії перетворилася з поганої на ще гіршу – Business Insider
Переклад iPress – 17 липня 2023, 16:34
Як російські війська чекають на підкріплення з шахтарів. Та про військові невдачі, засновані на диктатурі – Том Купер
Cуспільство
Як російські війська чекають на підкріплення з шахтарів. Та про військові невдачі, засновані на диктатурі – Том Купер
Переклад iPress – 17 липня 2023, 10:57
Результати Вільнюсу не такі погані, як може здаватися. Проте склянка повна наполовину – Філліпс О'Брайен
Політика
Результати Вільнюсу не такі погані, як може здаватися. Проте склянка повна наполовину – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 липня 2023, 08:36
Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Політика
Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Переклад iPress – 14 липня 2023, 15:04
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється