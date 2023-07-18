Кулеба в ООН звернувся до росії через депортацію українських дітей
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба затребував від росії список дітей, яких вивезли з окупованих територій.
Про це він сказав під час виступу на дебатах Генеральної асамблеї ООН, повідомляє пресслужба МЗС.
"Вимагаємо від росії негайно надати список дітей, яких вивезли з України в росію, а також надати доступ до цих дітей представникам міжнародних правозахисних і моніторингових місій", – заявив міністр.
Нагадаємо, раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що станом на липень на Батьківщину вдалося повернути лише 383 українські дитини. росія не надає інформації про вивезених дітей і не зацікавлена в тому, аби сім'ї возз'єднувалися.