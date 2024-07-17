Кулеба в річницю катастрофи MH17: росія відповість за свої злочини

"Рано чи пізно ті, хто почав цю трагедію, теж повинні бути притягнуті до відповідальності".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у десяту річницю катастрофи малайзійського "Боїнгу" рейсу MH17 заявив, що росії не вдасться уникнути відповідальності за те, що вони зробили.

Про це повідомляє South China Morning Post.

"Довічне ув'язнення винних у цьому злочині є доказом того, що росії не вдасться уникнути відповідальності. Рано чи пізно ті, хто почав цю трагедію, теж повинні бути притягнуті до відповідальності", – зазначив глава української дипломатії.

За його словами, Україна доклала значних зусиль для розслідування аварії, тоді як росія роками брехала й маніпулювала громадською думкою, намагаючись уникнути відповідальності.

"Правосуддя відбулося, принаймні частково, голландським судом, який встановив правду та ідентифікував винних. Але я думаю, що навіть це не повністю вгамувало біль рідних", – резюмував він.

У річницю трагедії президент України Володимир Зеленський поділився архівними кадрами у своєму телеграм-каналі. Зазначимо, що росія мала фактичний контроль над тими донецькими територіями, над якими було збито пасажирський авіалайнер Boeing 777.

"Минуло вже 10 років із того дня, коли російські вбивці знищили в небі України пасажирський літак MH17. Увесь світ тоді побачив, хто прийшов з війною проти України і що російське зло є загрозою не лише для нас" - зазначив Зеленських.

Він нагадав, що серед вбитих росією 298 дорослих з дітьми були громадяни десятка держав із різних частин світу. Президент України наголосив на неминучих наслідках для росії за цей військовий злочин.

"російська відповідальність за це – неминуча. І кожен, хто винен у цьому та інших російських злочинах війни, однозначно почує заслужений вирок. Вічна пам’ять усім жертвам російської агресії!", - підкреслив Зеленський.