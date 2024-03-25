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Кулеба закликав Борреля передати ЗРК Patriot після ракетної атаки рф

25 березня 2024, 21:07
Кулеба закликав Борреля передати ЗРК Patriot після ракетної атаки рф
Фото: Укрінформ
Він також обговорив із Боррелем шляхи, як ЄС може допомогти Україні якнайшвидше отримати більше ППО.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 25 березня провів телефонну розмову з високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем після російського ракетного удару по Києву та інших містах.

Про це Кулеба написав у X (Twitter).

За словами голови МЗС, він поінформував топдипломата ЄС про удари російських балістичних ракет по містах України, подякував за висловлені висловлені занепокоєні та підтримку й наголосив на важливості постачання додаткових засобів протиповітряної оборони.

"Я також підкреслив, що Україна наразі є єдиною країною у світі, яка майже щодня зазнає атак балістичних ракет. Тому Patriot повинні бути розміщені тут і зараз, щоб рятувати людські життя, а не залишатися в місцях, де ракетна загроза дорівнює нулю", – наголосив Кулеба.

Він додав, що обговорив із Боррелем шляхи, як ЄС може допомогти Україні якнайшвидше отримати більше Patriot та інших систем ППО.

Кулебаросія окупантиППО Patriotвійська в Україні

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