Кулеба закликав Борреля передати ЗРК Patriot після ракетної атаки рф

Він також обговорив із Боррелем шляхи, як ЄС може допомогти Україні якнайшвидше отримати більше ППО.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 25 березня провів телефонну розмову з високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем після російського ракетного удару по Києву та інших містах.

Про це Кулеба написав у X (Twitter).

За словами голови МЗС, він поінформував топдипломата ЄС про удари російських балістичних ракет по містах України, подякував за висловлені висловлені занепокоєні та підтримку й наголосив на важливості постачання додаткових засобів протиповітряної оборони.

"Я також підкреслив, що Україна наразі є єдиною країною у світі, яка майже щодня зазнає атак балістичних ракет. Тому Patriot повинні бути розміщені тут і зараз, щоб рятувати людські життя, а не залишатися в місцях, де ракетна загроза дорівнює нулю", – наголосив Кулеба.

Він додав, що обговорив із Боррелем шляхи, як ЄС може допомогти Україні якнайшвидше отримати більше Patriot та інших систем ППО.